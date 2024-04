On entame une nouvelle semaine et on la démarre forcément avec les nouveautés Netflix du mois en cours et celui des premiers jours de mai. Du 22 au 28 avril 2024, la plateforme a offert aux abonnés deux belles exclusivités avec le film live-action Nicky Larson ainsi que la série Dead Boy Detectives qui est dérivée de Sandman. Sans trop de surprises, ces nouveaux programmes ont réussi à intégrer le top 10 des films et celui des shows TV les plus regardés en France. Ce n'est bien entendu pas un gage de qualité en soi, mais ça prouve l'attrait pour ces exclus.

Les films Netflix du 29 avril au 5 mai 2024

Qu'y a t-il de neuf à voir sur Netflix pour la semaine 18 ? La firme au N rouge que vous sortiez le pop-corn pour profiter du dernier film du maître du suspens : M. Night Shyamalan. Le réalisateur de Sixième Sens, Incassable ou encore de Knock at the Cabin qui débarque le 1er mai sur le service de streaming vidéo. L'histoire ? Des vacances familiales dans un chalet tournent à l'horreur lorsque des intrus frappent à la porte avec une demande impensable. Et on n'en dira pas plus.

Il y aura également le même jour un biopic, Bohemiam Rahpsody, sur le groupe Queen. Un long-métrage qui porte évidemment le nom d'un des morceaux les plus connus de la formation. Mais Netflix prévoit aussi de mettre en avant Jujutsu Kaisen de fort belle manière avec, pour commencer, le film Jujutsu Kaisen 0. Si vous aimez frissonner, le film horrifique Barbare, qui a cartonné aux États-Unis est également dans les sorties du 29 avril au 5 mai 2024.

1/05 Knock at the Cabin - le dernier film énigmatique de M. Night Shyamalan Bohemiam Rahpsody - le biopic sur Freddy Mercury et Queen avec Mr. Robot Mr. Malcolm's List Jujutsu Kaisen 0 - le film de l'anime devenu iconique comme le manga L'un dans l'autre



2/05 Barbare



3/05 Unfrosted : L'épopée de la Pop-Tart



Les séries Netflix du 29 avril au 5 mai 2024

Les nouveautés Netflix du 29 avril au 5 mai 2024 sont assez chargées en séries avec Fiasco. Le projet inédit d'Igor Gotesman avec Pierre Niney et Géraldine Nakache, entre autres. « Sur le tournage de son premier film, un réalisateur voit l'expérience virer au cauchemar, et l'équipe du making-of enregistre tout : couacs, menaces et tentatives de sabordage ». Un futur carton d'audience ? Sachant qu'il s'agit d'une série du réalisateur de Family Business, c'est bien possible. On l'a dit plus haut mais Jujutsu Kaisen aura une exposition unique avec l'ajout du film 0, et également de la saison 1 de la série animée.

Mais l'agenda des sorties Netflix réserve aussi d'autres anime japonais avec une autre licence culte : Dr Stone. Ces deux franchises se mêleront à T-PBON, un show animé complètement nouveau, et à la Ligue des Justiciers Nouvelle Génération qui est basé sur le comics DC Young Justice.

30/04 Fiasco - la nouvelle série du créateur de Family Business T-PBON - saison 1 - l'une des nouvelles séries animées de Netflix Jujutsu Kaisen - saison 1 - la série de l'anime culte Dr. Stone - saison 1 - une autre adaptation d'un manga aussi culte S.W.A.T. La Ligue des Justiciers Nouvelle Génération - un peu de DC et du comics Young Justice



2/05 Un homme, un vrai - saison 1



3/05 Postcards



Les docs et émissions du 29 avril au 5 mai 2024

Comme d'habitude, on conclut ces ajouts Netflix de la semaine avec les documentaires et émissions de télé-réalité. Si vous êtes adeptes du jeu de survie Koh Lanta, vous connaissez probablement Claude Dartois. L'un des candidats emblématiques du programme TF1. Il est aujourd'hui à la tête de Mauvais Joueurs. Un jeu de stratégie où les participants sont prêts à tout remporter 150 000 et gardé le confort d'une villa de rêve. Les ultimes épisodes arrivent. La saison 3 de Selling the OC qui suit des agents immobiliers dans la vente de propriétés très haut de gamme est prévue pour le 3 mai prochain sur Netflix. Enfin, il y aura aussi le doc Secrets de Néandertal.

1/05 Mauvais joueurs - derniers épisodes - l'émission présentée par Claude Dartois de Koh Lanta



2/05 Secrets de Néandertal