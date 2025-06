L’univers de Stranger Things s’apprête à prendre un nouveau tournant. En parallèle de la cinquième et dernière saison de la série principale, Netflix prépare une série animée inédite baptisée Stranger Things: Tales From '85. Présentée pour la première fois au festival d’Annecy, cette nouvelle production a donné un aperçu prometteur de son ton, de ses influences… et de ses monstres.

Un hommage assumé aux dessins animés des années 80 pour Stranger Things

Derrière cette série Stranger Things, on retrouve Eric Robles, déjà connu pour Fanboy & Chum Chum. Lors de son intervention à Annecy, il a révélé que la grande inspiration du projet n’était autre que The Real Ghostbusters. Ce dessin animé culte mêlait humour léger et épisodes plus sombres, un équilibre que Tales From '85 cherche à retrouver. Robles évoque aussi d’autres références, comme Transformers, E.T. ou encore les livres Chair de Poule. Autrement dit, on peut s’attendre à un mélange de nostalgie, d’horreur et d’aventure, le tout dans un style visuel rétro qui colle parfaitement à l’ADN de la série.

L’action se déroule pendant l’hiver 1985, une période charnière placée entre les saisons 2 et 3 de la série originale Stranger Things. L’histoire se passe toujours à Hawkins, mais cette fois, de nouvelles créatures venues du Monde à l’envers viennent semer le trouble. Au programme : du mystère, du danger… et peut-être des pertes.

Une série pas forcément pour enfant

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, il ne s’agit pas d’un simple "spin-off pour enfants". Robles l’a précisé : le danger est réel, et tout le monde ne sortira pas forcément indemne. Une façon de rappeler que, même en version animée, Stranger Things garde son intensité dramatique.

Lors de la présentation à Annecy, le public a pu découvrir quelques concept arts. Parmi eux, un requin des neiges, des zombies-citrouilles du Monde à l’envers, et d’autres créatures encore mystérieuses. Le style visuel reste fidèle à l’ambiance de la série tout en adoptant des codes plus proches de l’animation des années 80.

Netflix a confirmé que Stranger Things Tales From '85 sortira en 2026. Mais avant ça, les fans pourront découvrir la fin de la série principale. La cinquième saison sera diffusée en trois parties, à partir du 26 novembre 2025, puis les 25 et 31 décembre. Une manière de clore le chapitre original en beauté… avant de se plonger dans de nouvelles histoires.

