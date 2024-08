Fort de ses quelque 90 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier (en janvier 2024), Jujutsu Kaisen s’est imposé comme l’un des mangas les plus importants de la décennie. L'œuvre de Gege Akutami a fédéré des millions de fans, qu’ils soient des lecteurs réguliers ou de spectateurs assidus. Alors le manga poursuit sa parution habituelle, l’auteur nous avait donné rendez-vous pour une annonce majeure ce lundi 19 août 2024. Certains pensaient à un nouveau projet, un spin-off ou des nouvelles de l’anime. Ce n’était au bout du compte rien de tout ça, mais la révélation vient de faire un choc au sein de la communauté.

C'est bientôt la fin pour Jujutsu Kaisen

C’est une petite routine confortablement installée. Chaque semaine, les lecteurs ont le droit aux nouveaux chapitres de leur manga préféré. Comme One Piece ou Boruto, les nouvelles pages de Jujutsu Kaisen finissent toujours dans la nature plus tôt que prévu. Les leaks avaient alors révélé qu’une grande annonce aurait lieu aujourd’hui, et c’était loin d’être ce que l’on imaginait. À la surprise générale, Gege Akutami, auteur de l'œuvre, vient de dévoiler dans le dernier numéro du Weekly Shonen Jump que le manga Jujutsu Kaisen se terminerait dans cinq chapitres. Le 30 septembre 2024, Yuji Itadori et ses compagnons mettront fin à leur lutte acharnée contre Sukuna avec le chapitre 272.

L’histoire se terminera dans 5 chapitres. Je ne suis en mesure de terminer l’histoire comme je le voulais que grâce au soutien et à la coopération de mes lecteurs. Merci à vous ! Je travaille dur pour ce chapitre final qui (probablement) satisfera autant de personnes ayant aimé Jujutsu Kaisen que possible. Donc restez encore un peu avec moi. Message officiel de Gege Akutami

Cette annonce fait naturellement beaucoup réagir et ne manque pas de mettre en émoi la communauté de fans particulièrement passionnée par l'œuvre. Sans surprise, les avis sont particulièrement partagés sur la question. Les plus pessimistes entrevoient déjà « une fin horrible » pour Jujutsu Kaisen, estimant que cinq chapitres ne sont pas suffisants pour mener à une conclusion satisfaisante. Quelques semaines auparavant, c’était My Hero Academia qui baissait le rideau après dix années de parution. Son auteur ne ferme cependant pas entièrement la porte à de nouveaux spin-offs. Peut-être que de nouvelles œuvres autour de l’univers de Jujutsu Kaisen fleuriront dans la foulée ? Seul l'avenir nous le dira. En attendant, l'anime continuera d'adapter les événements du manga lors d'une troisième saison qui ne serait pas attendue avant 2025.

Source: Weekly Shonen Jump