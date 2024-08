Cette semaine, les fans de Jujutsu Kaisen ont été secoués par une annonce qu'ils n'attendaient probablement pas de si tôt : le manga de Gege Akutami tirera sa révérence d'ici quelques chapitres. Dès lors, chaque nouvelle publication va être savourée encore plus intensément qu'auparavant. Et ça commence dès cette semaine, avec le chapitre 267 qui a leaké sur la toile. Alors, comme d'accoutumée, découvrez avec nous son contenu avant de pouvoir parcourir les planches dans leur intégralité ce week-end.

Que se passe-t-il dans le chapitre 267 de Jujutsu Kaisen ?

Après la fin du chapitre 266, on avait particulièrement hâte de découvrir la suite de JJK ! Rappelez-vous, après avoir longuement discuté avec Sukuna dans son propre domaine, Yuji lui réservait une grosse surprise. La dernière page nous révélait que l'ultime doigt du Roi des Fléaux n'ayant pas encore été ingéré était enfermé dans un lieu énigmatique.

Le chapitre 267 commence toutefois par une discussion passée entre Yuta et Gojo. En plus de s'entraîner pour l'échange des corps, l'élève demande à son maître s'il peut recevoir le dernier doigt de Sukuna afin de venir en aide à Rika. Mais sa requête est rejetée. S'ensuit un échange entre les deux sur les propriétés de l'énergie occulte dans ce cas-là, Yuta étant convaincu de l'utilité pour sa demande malgré les considérations de Gojo.

De retour au moment présent, Sukuna comprend enfin ce qui se joue devant lui. En effet, il remarque qu'il manque un doigt en plus que ce qu'il pensait à Yuji. Ce dernier en a confié un à Yuta. Les cases suivantes révèlent alors que Utahime et Gakuganji surveillent l'ultime doigt du Roi des Fléaux. Leur conversation évoque une certaine femme qui serait peut-être capable de le détruire.

Vous l'avez deviné. Elle est de retour. Contrairement à ce que laissait penser très concrètement Gege Akutami : Nobara Kusigaki n'est pas morte. Et elle veut en découdre. Armée de son marteau-fétiche, elle utilise sa résonance sur le doigt maudit. L'effet se fait ressentir immédiatement sur Sukuna, dont le corps commence à convulser, incapable d'étendre son territoire.

Yuji réalise à ce moment-là que son amie est toujours en vie. Les larmes aux yeux, il ne laisse pas le temps à son adversaire de retrouver ses esprits et attaque. Cependant, Sukuna parvient à riposter. Avec toute l'énergie occulte dépensée de son côté, notre héros ne prend plus la peine de se soigner. Son adversaire s'étonne de sa réaction. Le jeune exorciste veut en finir. Il lance avec détermination son Black Flash sur Sukuna. Sur cette dernière image, le narrateur conclut ainsi : « La fin d'une longue bataille ».





Leaks partagés par @Go_Jover sur X. © Gege Akutami

Vous pourrez très bientôt lire légalement et, en plus, gratuitement, la suite de Jujutsu Kaisen. Le chapitre 267 sera disponible le 25 août 2024 à 17 heures sur MANGA Plus. La plateforme officielle de Shueisha le rendra accessible pendant trois semaines. Puis, la semaine prochaine, le nouveau chapitre viendra s'y ajouter. Eh oui ! Pas de pause, nous pourrons lire JJK sans attendre.

Mais ce n'est pas tout cette semaine. Le Weekly Shonen Jump va également révéler les résultats du dernier sondage de popularité. Cependant, eux aussi ont leaké. On pouvait s'y attendre, mais le personnage préféré des fans n'est autre que... Satoru Gojo ! Yuji Itadori, lui arrive en deuxième position, juste devant son compagnon Megumi.