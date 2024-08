Jujutsu Kaisen poursuit les hostilités depuis quelques temps. De fait, le mangaka Gege Akutami enchaîne les actions pour un combat intense qui dure depuis plusieurs semaines déjà. Les fans attendent donc chaque nouvelle publication avec impatience. Or, le chapitre 265 vient de leaker, et il leur réserve une rencontre qu'ils espéraient énormément. On vous raconte !

Que se passe-t-il dans le chapitre 265 de Jujutsu Kaisen ?

Dernièrement, JJK nous a habitué à un enchaînement d'action, avec des phases de combat grandioses, et de révélations capitales. Avec le chapitre 265, c'est un retour au calme qui se présente à nous. Mais, cela vient servir un face à face au sommet dans une situation exceptionnelle.

Rappelez-vous, dans le chapitre 264, Yuji entraînait avec lui Sukuna dans son propre territoire pour la première fois. Nous les retrouvons donc à cet endroit, marchant dans ce qui ressemble à une grande ville. Le Roi des Fléaux réalise avec surprise ce qui lui arrive. Notre héros lui confesse qu'il voulait simplement pouvoir lui parler.

Yuji commence à raconter son enfance à l'ennemi qui vivait en lui il n'y a pas encore si longtemps. Cette ville où ils se trouvent tous les deux actuellement n'est autre que celle où le jeune Itadori a grandi. Il entraîne donc Sukuna dans un parc où il avait l'habitude de jouer petit. Une fois, il se souvient qu'il a cru mourir en coinçant sa jambe dans un des jeux pour enfant.

De petites scènes de compétition légère se passent entre les deux adversaires, entre deux anecdotes sur l'enfance de Yuji. Mais Sukuna finit par se lasser de tout ce récit. Notre héros lui parle alors de la valeur de la vie, du fait que les humains ne sont pas des outils. Mais le Roi des Fléaux dit ne rien ressentir face à tout ça.

La discussion prend alors un tournant plus grave. Yuji regarde Sukuna avec sérieux. Il lui affirme que même en ayant le pouvoir de le tuer véritablement, il l'épargnerait s'il revenait en lui. Toutefois, son ennemi ne l'entend pas de cette oreille. Le Roi des Fléaux refuse cette grâce. Lui, au contraire, se dit prêt à tuer tout le monde, tous ceux à qui Yuji tient. Un grand combat semble s'annoncer.

Sukuna dans l'anime. © Gege Akutami / Mappa.

Où et quand lire la suite de JJK ?

Le prochain chapitre de Jujutsu Kaisen sera disponible, comme à l'accoutumée, sur la plateforme MANGA Plus. Tout comme l'ultime épisode My Hero Academia, il y sera mis en ligne dimanche prochain, le 4 août, à 17 heures. Vous y aurez accès gratuitement et légalement pour une durée de trois semaines.

Cependant, la sortie de ce nouvel épisode s'accompagne d'une mauvaise nouvelle... Vous l'aurez compris, la semaine suivante, JJK sera en pause. Il faudra donc patienter jusqu'au 11 août 2024 pour lire le chapitre 266. Une petite attente donc, mais pour mieux savourer encore les événements qui s'annoncent.