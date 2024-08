Jujutsu Kaisen fait indubitablement partie des mangas qui comptent aujourd'hui. Titre-phare du Weekly Shōnen Jump, il s'inscrit dans l'héritage des shonen historiques que sont Dragon Ball, One Piece et même Naruto. Alors, comme chaque semaine, les fans attendent le prochain chapitre avec impatience. Et, comme chaque semaine là aussi, le 266e a leaké sur la toile. L'attente aura été un peu plus longue cette fois-ci en raison des congés au Japon, mais vous allez voir, vu ce qu'il se passe dans cette suite de JJK, elle en aura valu la peine.

Que raconte le chapitre 266 de Jujutsu Kaisen ?

Les événements de Jujutsu Kaisen prennent une tournure de plus en plus intéressante. Vous le savez, Yuji Itadori et ses compagnons mènent actuellement une lutte acharnée contre Sukuna. Cette confrontation d'anthologie a notamment permis de lever le voile sur le plus gros mystère du manga, avant de voir notre héros réussir enfin à entraîner le Roi des Fléaux dans son territoire au cours du dernier chapitre.

Le chapitre 266 débute alors sur Yuji écoutant l'âme de Megumi. Ce dernier explique que si les choses ont tourné de cette façon, c'est parce qu'il souhaitait créer un monde rêvé où Tsukumi, sa demi-sœur, n'aurait pas eu à affronter l'injustice du monde actuel et où il parviendrait à se sentir heureux. Yuji entend ce que lui explique son ami. C'est pour cela qu'il en vient à conclure qu'il ne peut pas lui demander de vivre maintenant.

Retour à la réalité. Sukuna emploie sa technique du Hollow Whisper Basket pour contrer Yuji. Les deux adversaires échangent des coups. Le Roi des Fléaux se montre enragé ; la pitié dont Itadori fait preuve à son égard le met hors de lui. Mais, à ce moment-là, une image du jeune Megumi nous apparaît. Il demande alors à son ami pourquoi il le regarde comme ça, tout comme il l'avait demandé à Gojo lors de leur rencontre. Yuji de lui répondre : « Eh bien… Ce sera triste sans toi, Fushiguro ». C'est alors que Megumi se rebelle contre Sukuna.

Notre héros comprend que son compagnon exorciste lutte. Il attaque donc Sukuna avec virulence. Malgré ses tentatives, ce dernier ne parvient pas à résister aux coups qui lui sont assénés. Le Roi des Fléaux emploie alors les grands moyens grâce à une technique de Gojo qui permet de raviver l'énergie occulte brûlée, et ce en dépit des risques que ça représente.

Mais un retournement de situation pourrait bien advenir. Le chapitre se conclut sur une image du dernier doigt de Sukuna, le seul qui n'a pas encore été ingéré. Il se trouve attaché dans un lieu énigmatique. Les théories fusent donc déjà sur cet emplacement sur les réseaux sociaux, certains spéculant sur le retour de Gojo ou même celui de Nobara, même si cela paraît peu probable. D'autres pensent que le doigt serait conservé dans le territoire-même de Yuji. Réponse dans le prochain chapitre.

Leak partagé par @Go_Jover sur X. © Gege Akutami

La suite de JJK arrive avec une grosse surprise

Retrouvez le chapitre 266 de Jujutsu Kaisen en lecture gratuite et légale dès dimanche prochain. Il sera en ligne sur la plateforme officielle MANGA Plus, à 17 heures. Comme chaque fois, vous y aurez accès pour une durée de trois semaines. Mais d'autres choses attendent les fans du manga.

La semaine prochaine réserve une grande surprise aux fans de JJK. Bien sûr, ils retrouveront le chapitre 267 dans le WSJ, comme prévu. D'ailleurs, l'auteur, Gege Akutami, aurait réalisé une illustration spéciale pour la couverture. Mais, plus encore, le leaker Myamura révèle sur X qu'un projet « fou » devrait être officiellement annoncé. On a hâte d'en savoir plus !