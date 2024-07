Jujutsu Kaisen rythme nos semaines avec des aventures palpitantes. Après une pause nécessaire pour la santé de l'auteur, le chapitre 263, qui est le dernier paru pour l'instant, a relancé la machine. La tension est plus que jamais à son comble. Mais, avant ces événements qui nous conduisent vraisemblablement vers la fin du manga, d'autres arcs nous ont très fortement marqué...

Souvent sombre, Jujutsu Kaisen nous plonge dans un Japon moderne où des exorcistes luttent contre des menaces occultes, les Fléaux. Or, les combats ont parfois une fin tragique pour certains personnages qu'on adore. Mais, dans un tel univers, les retournements de situations peuvent arriver à n'importe quel moment. Toutefois, l'Exposition JJK actuellement en cours à Tokyo ne semble pas nous donner de très bonnes nouvelles pour certains.

Plus de doute pour ces personnages de Jujutsu Kaisen

L'œuvre de Gege Akutami est un véritable phénomène. Les lecteurs et les fans de l'anime vibrent depuis 2017 avec Jujutsu Kaisen. Mais, parfois, ils doivent se confronter à des événements malheureux. Ainsi, l'arc du Drame de Shibuya a montré combien le manga pouvait être impitoyable. Mais l'espoir persistait encore, jusqu'à maintenant...

De fait, l'arc de Shibuya a donné lieu à des affrontements particulièrement brutaux. Nous avons vu Nanami Kento, le salary-man si cher au cœur des fans, tomber face à un Fléau de classe S, le terrible Mahito. Celui-ci ne s'est pas arrêté là puisqu'il s'en est également pris à Nobara Kugisaki, la partenaire du héros Yuji Itadori et de Megumi. Toutefois, après que Yuji ait laissé le corps de son amie derrière lui, le doute planait quant à sa mort véritable.

Or, le doute ne semble désormais plus permis. De fait, l'Exposition Jujutsu Kaisen qui a ouvert ses portes à Tokyo le 6 juillet dernier, permettant de plonger dans les coulisses du manga-phénomène. C'est là-bas que des notes de Gege Akutami semblent avoir bel et bien confirmé le sort de cette compagne de route très appréciée. D'après l'internaute Myamura (@Go_Jover sur X.com), l'auteur aurait précisé qu'« avant l'arc de Shibuya, [il] avait déjà décidé d'éliminer Nanami et Nobara à Shibuya ». Il semble que les fans doivent se faire une raison : Nobara ne reviendra pas.