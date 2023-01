Au sein du comics Joker : The Man Who Stopped Laughing, le plus célèbre méchant de Batman se retrouve... enceint ! Voici pourquoi.

Nous n'aurions jamais imaginé pouvoir écrire cela un jour mais c'est pourtant une réalité, le Joker, le plus emblématique et charismatique antagoniste de Batman se retrouve enceint dans le dernier numéro du comics Joker : The Man Who Stopped Laughing. De quoi donner des frissons d'horreur quand on imagine la présence de deux génies (potentiels) du mal en même temps au même endroit.

Joker enceint, par quel miracle cauchemar ?

L'élément scénaristique fou en question intervient donc dans dans le numéro 4 de The Man Who Stopped Laughing , écrit par Matthew Rosenberg et dessiné par Francesco Francavilla. Cette histoire a pour postulat une confrontation entre le Joker et Zatanna. Pour mémoire, Zatanna est la fille d'un illustre magicien et elle possède de puissants pouvoirs magique. Elle peut faire disparaître des objets, transformer des gens en animaux, se téléporter, user de télékinésie ou de télépathie et... visiblement rendre un homme enceint.

Le Joker est circonspect. @DC

Dans ce contexte de magie, elle use de ses pouvoirs sur le Joker pour le punir du flirt qu'il entreprend avec elle. C'est alors que le plus célèbre des clowns se réveille le lendemain matin pour découvrir qu'il est enceint de neuf mois et sur le point d'accoucher. L'accouchement, aussi ignoble que la personnalité du Joker, se réalise dans un vomissement verdâtre qui donne naissance à un sosie difforme. De quoi donner des cauchemars.

@DC

Dans Injustice : Gods Among Us, Harley Quinn révèle déjà qu'elle a donné naissance à un enfant avec lui. La différence cette fois, c'est que le méchant fait tout lui même et n'a même pas besoin de la présence de sa bien aimée. Bref, le Joker-verse s'agrandit encore un peu plus et ne cessera de nous abasourdir par l'ensemble de ses idées.

Pour les fans du clown, sachez que le film Joker 2 est toujours en préparation et qu'il risque bien d'être assez surprenant, puisqu'il devrait inclure des scènes façon comédie musicale.

Que pensez-vous de cet étrange numéro Comics ? Etes vous favorable à ce genre de pirouette scénaristique ?