Attention, cet article contient des spoils sur Flashpoint Beyond #5 (Album Batman)

Depuis sa première apparition au printemps 1940 dans les Comics Batman, le Joker reste un personnage emblématique et mystérieux. Quelles sont ses origines ? Quelle était sa véritable identité avant de devenir un génie du crime ?

Le vrai nom du Joker enfin révélé grâce à Batman Flashpoint Beyond

Si les films et notamment le film Joker de 2019 ont essayé d'apporter quelques éléments de réponse, DC Comics n'avait jamais réellement creusé le sujet dans ses albums. Dans le film on sait que le nom du Joker est Arthur Fleck mais dans le numéro 5 de Flashpoint Beyond #5 on a le droit à une toute autre version, voyez plutôt :

@ DC Comics

Le vrai nom du Joker est donc Jack Oswald White. On apprend la nouvelle via Martha qui a forcé Psycho-Pirate (un super-vilain qui a une grande connaissance du multivers) à révéler ce qu'il savait sur le monde et notamment l'identité du Joker.

Jusque là, l'autre nom du Joker était aussi Jack Napier, c'est du moins l'identité que l'on connait via le Batman de 1989 de Tim Burton. Bref, au moins DC Comics officialise la chose pour la première fois dans un comics. Tout ceci reste à prendre avec des pincettes car l'auteur de DC Geoff Johns a expliqué qu'il y avait 3 Joker dans le DCU. De quoi perdre le lecteur et semer encore quelques doutes même si Jack Oswald White semble bien être le nom du plus charismatique adversaire de Batman.