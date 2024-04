Le premier film Joker n'appelait pas forcément une suite, mais face au succès, le réalisateur Todd Phillips s'est remis au travail. Résultat, trois ans plus tard, en 2022, Joker 2 : Folie à deux a été annoncé avec une simple image de la couverture du script. Depuis, le long-métrage a sciemment entretenu une grosse part de mystère, avant que la production n'enclenche la seconde avec de nouvelles images de Lady Gaga en Harley Quinn. Avant sa sortie le 2 octobre 2024 au cinéma, le film diffuse des extraits officiels.

Joker 2 dévoile enfin sa première bande annonce

Joker 2 : Folie à deux ne sera pas une suite comme les autres, et c'est bien ce qui fait parler depuis plusieurs mois maintenant. En effet, le long-métrage a été décrit à maintes reprises comme étant une comédie musicale. Un point que la directrice de la photo, Lawrence Sher, a nuancé lors d'une interview. « Ce n’est pas un musical en soi, il y a juste de la musique. La musique fait partie du film et des personnages, mais je ne sais pas si c’est un musical ».

Selon les sources de Variety, Joker 2 va accorder une place encore plus importante à la musique avec « au moins 15 réinterprétations de chansons connues très connues ». Le magazine américain cite notamment « That's Entertainment » de la comédie musicale « The Band Wagon ». Un pari risqué ? On peut enfin se faire une première idée avec le trailer officiel qui vient d'être mis en ligne. Dès le départ, la musique est en effet au centre de la bande annonce et même de l'histoire. « Nous utilisons pour nous reconstruire. Pour compenser les fêlures qui sont en nous » explique Arthur Fleck avec une reprise de What The World Needs Is Love en fond sonore.

Malgré la partie plus musicale, Joker 2 : Folie à deux sera dans la continuité du précédent volet et verra d'ailleurs revenir certains membres du casting et de la production. Zazie Beetz, qui jouait la voisine d'Arthur Fleck, est de retour et sera rejointe par Catherine Keener (Brand New Cherry Flavor sur Netflix) et Brendan Gleeson (Gangs of New York). En plus du réalisateur Todd Phillips et de la directrice de la photo, Hildur Guðnadóttir rempile à la bande-son.

Un film R-Rated plus violent

Pour cette suite, Todd Phillips a choisi un lieu iconique : l'asile d'Arkham. Une partie des scènes de Joker 2 : Folie à deux se déroulera là-bas, et montrera par conséquent la rencontre entre Arthur Fleck et la future Harley Quinn... qui n'est plus une psychiatre comme on peut le voir, mais une patiente d'Arkham.

D'après d'autres informations récoltés par Variety, Warner Bros Pictures aurait cassé sa tirelire pour offrir un budget colossal de 200 millions au film. À titre de comparaison, le précédent n'a coûté que 55 millions et a rapporté plus d'un milliards de dollars. Mais ce n'est pas l'unique risque pris par la société. Joker : Folie à deux a reçu une classification R-Rated aux États-Unis en raison de séquences violentes, de langage grossier ou encore de brèves scènes de nudité. De ce fait, tout le monde ne pourra pas y avoir accès. Un problème ? Pas vraiment dans la mesure où Joker était déjà R-Rated sur le sol américain, et ça ne l'a pas empêché d'être un carton monstrueux.