Joker 2 avait aujourd'hui deux révélations importantes à nous faire : sa classification d'âge et une première affiche officielle. D'un côté, cela nous permet de connaître les thèmes très matures qui y seront abordés. De l'autre, nous pouvons voir un peu mieux à la représentation de Lady Gaga en Harley Quinn ressemblera, ainsi que la composante « comédie musicale » du film. Tout un programme en perspective.

Joker 2 : une suite choc du premier film événement

Sorti en 2019, le premier film avait marqué par sa critique de la société et un anti-héros bien différent de l'habituel Joker, la némésis de Batman. Cinq ans plus tard, Joker 2 entend encore davantage se démarquer des productions plus classiques de DC Comics. Baptisé Folie à Deux, celui-ci nous permettra de découvrir une autre représentation d'Harley Quinn, incarnée par Lady Gaga. L'ajout d'une telle artiste au casting permet également au film de tenter de revisiter le concept de comédie musicale.

Cela ne devrait pas être la seule évolution radicale pour Joker 2. Le premier film se voulait plus psychologique et torturé, malgré la présence de quelques scènes très violentes. Sa suite a reçu une classification R, signe d'un film destiné à un public adulte. Et pour cause, il abordera des thèmes forts comme de la violence, un langage grossier, mais aussi de la sexualité et de brèves scènes de nudité. Avec ce cocktail explosif, ce film attendu le 4 octobre au cinéma ne sera clairement pas tous publics, à plus d'un titre.

Un deuxième film centré sur le Joker de Joaquin Phoenix qui va donner le sourire ? © Warner Bros.

De grosses têtes d'affiche pour un film prometteur ?

Outre sa classification, Joker 2 a vu apparaître sur la toile sa première affiche officielle. Nous pouvons y voir le Joker de Joaquin Phoenix et la Harley Quinn de Lady Gaga. Tous deux sont vêtus de manière chic, comme pour un mariage ou un bal, engagés dans une danse à deux. L'affiche montre donc clairement l'intention du film d'arborer une composante comédie musicale.

Nous pourrons d'ailleurs bientôt avoir un véritable aperçu de Joker 2: Folie à Deux. Un premier teaser serait en effet prévu le mardi 9 avril à venir. De quoi rassurer les fans du Joker, tout en attirant un tout nouveau public ? Levée de rideau sur la question très prochainement.