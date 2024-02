Cette année, on va enfin accueillir la suite du film Joker. Sorti en 2019, ce fut une grosse claque pour la plupart des spectateurs. Cette relecture du célèbre antagoniste est tout simplement fabuleuse, et forcément, le succès a été au rendez-vous. On n'a donc pas été surpris d'apprendre qu'un deuxième long-métrage allait suivre, même s'il va probablement adopter un ton assez différent. Quoi qu'il en soit, les choses n'ont pas été faites à moitié, et vous allez vite comprendre pourquoi.

Un budget de folie pour Joker 2

Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose sur Joker 2 : Folie à Deux. On aurait peut-être affaire à un musical, même si c'est remis en question par Lawrence Sher, directrice de la photographie. « Ce n’est pas un musical en soi, il y a juste de la musique. La musique fait partie du film et des personnages, mais je ne sais pas si c’est un musical », a-t-elle récemment expliqué. Mais alors, qu'est-ce qui nous attend à part Lady Gaga dans le rôle d'Harley Quinn ? Eh bien, c'est difficile à dire. Par contre, on va en prendre plein les yeux, et ça ne fait officiellement plus aucun doute.

Pour information, le Joker de 2019 a eu droit à un budget gravitant autour de 55 millions de dollars (hors marketing) Sa suite, elle, en aurait un d'environ 200 millions. Du moins, selon Variety. C'est juste démentiel, et ça montre bien que le grand jeu a été sorti. Encore une fois, on ne sait pas trop ce que ça implique, mais il faut s'attendre à prendre une grosse claque. En outre, on a également appris que Joaquin Phoenix aurait touché 20 millions de dollars pour son rôle, 12 millions pour Lady Gaga. L'information reste à prendre avec des pincettes, mais ça paraît plutôt logique.

Joker 2 : Folie à Deux doit donc sortir le 2 octobre 2024 dans nos salles obscures. Pour le moment, on n'a aucune bande-annonce à se mettre sous la dent, mais ça ne saurait tarder. En attendant, on a récemment pu savourer de nouvelles images du film avec nos deux protagonistes au centre de l'action. On a notamment pu voir la psychiatre Harleen Quinzel devant la cellule du Joker, montrant un signe d'affection pour lui. Une autre photo, que vous pouvez voir ci-dessous, les montre en train de danser sur un toit. On a hâte de découvrir cette nouvelle version de leur histoire.