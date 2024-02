On vient d'obtenir de nouvelles images sur la suite du film Joker, mais pas que. On connaît aussi la date de diffusion du premier teaser, et c'est pour bientôt.

En 2019, dans nos salles obscures, on a pu assister à la diffusion d'un film bien particulier. Il s'agissait de Joker de Todd Phillips, qui fut un véritable phénomène qui a chamboulé les spectateurs. Pour en profiter, il n'y avait pas besoin de s'y connaître en univers de super-héros, tout le monde était appelé à venir voir le long-métrage. Et ce fut une énorme claque. Donc forcément, lorsqu'on a appris qu'il y allait avoir une suite, notre curiosité a été piquée. Le deuxième volet vient justement de dévoiler de nouvelles images, et une date pour la publication du premier teaser.

Joker 2 dévoile de nouvelles images et nous donne rendez-vous

L'attente autour de Joker 2 : Folie à Deux est assez folle, même si certaines personnes se montrent un peu sceptiques. Eh oui, contrairement au premier film, celui-ci va visiblement changer la donne, en adoptant un ton potentiellement bien différent. Pour rappel, on aurait affaire à un musical, mais peut-être pas dans le sens où on l'entend. Lawrence Sher, directrice de la photographie sur le long-métrage, est justement revenu sur cette question, en apportant une réponse claire et nette : « ce n’est pas un musical en soi, il y a juste de la musique. La musique fait partie du film et des personnages, mais je ne sais pas si c’est un musical ».

Des propos intéressants qui vont peut-être remettre en perspective la vision qu'on avait de l'histoire qui va nous être racontée. D'ailleurs, à ce propos, on a des images inédites à se mettre sous la dent. Sur deux d'entre elles, on constate que la psychiatre Harleen Quinzel, incarnée par Lady Gaga, n'a pas encore embrassé son rôle d'Harley Quinn. On la voit notamment devant la cellule du Joker, interprété par Joaquin Phoenix, montrant clairement une certaine affection pour lui. La relation entre les deux personnages va se développer, et on les voit également danser sur un toit.

La dernière image nous montre Harley Quinn et le Joker ensemble, peut-être sur scène, mais cette fois, la jeune femme arbore du maquillage. Tout ça, c'est bien beau, et ça nous envie d'en voir plus. Mais alors, quand est-ce qu'on va avoir droit à un vrai trailer ? Pour le savoir, il faut se tourner vers le réalisateur qui a mentionné l'arrivée d'un teaser pour la mi-avril 2024. Du coup, ce ne sera peut-être pas une énorme bande-annonce, mais plutôt simplement des premiers extraits. Pour l'instant, difficile de se prononcer, mais il ne faut pas oublier que Joker 2 doit sortir le 2 octobre prochain en France. Ce serait étrange de ne pas en montrer plus à ce stade.