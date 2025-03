John Wick 5 se confirme une fois de plus par des déclarations qui laissent planer le doute sur un retour très attendu des fans. L'espoir renaît pour beaucoup !

Le cinéma d'action en compte des héros. Parmi les derniers à s'être illustrés avec brio sur grand écran, on ne peut pas passer à côté de John Wick. La tétralogie brille par la performance remarquable d'un Keanu Reeves en costume de tueur à gage et une mise en scène toujours spectaculaire. Par ailleurs, la saga est loin d'avoir raccroché. De nombreux projets sont annoncés. Et si un cinquième opus était en route ?

John Wick 5, le retour tant attendu ?

Les fans de John Wick vont avoir de quoi faire dans les prochaines années ! La licence est en passe de s'élargir à n'en plus finir. Déjà, nous avons eu droit à une série TV, The Continental. Prochainement, c'est spin-off qui débarque au cinéma, intitulé Ballerina. Même après ça, le monde de notre hitman des temps modernes en a sous le capot. Jenefer Brown, qui travaille pour le distributeur Lionsgate, évoque d'autres productions à venir, dont des spin-offs supplémentaires, un jeu vidéo et un film que beaucoup espèrent...

À l'occasion de l'inauguration de l'attraction John Wick Experience à Las Vegas, Jenefer Brown a pu échanger quelques mots sur la suite de la saga. Comme cela avait déjà été mentionné avant, elle confirme bien que John Wick 5 est une réalité. Le film est actuellement en préparation. Une question reste alors en suspens : après la fin du quatrième opus, que reste-t-il du héros ?

Dans le dernier film, John Wick connaissait une fin tragique. [SPOILER] Après une blessure grave, le héros s'effondrait en plein Paris. Puis, nous découvrions sa tombe, à côté de celle de son épouse... Mais, est-il véritablement six pieds sous terre ? Ou bien n'est-ce là qu'une couverture pour prendre définitivement sa retraite, cette fois ? Jenefer Brown laisse planer un doute qui pourrait bien augurer le retour du célèbre tueur à gage.

Nous avons annoncé que nous développions un cinquième film sur John Wick… Il est peut-être... Nous sommes tous impatients de savoir ce qu'il en est ! Jenefer Brown, pour ComicBook.com