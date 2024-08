Avec John Wick 4, on peut dire que la franchise a atteint des sommets en termes de qualité d'action. Et les fans en redemandent encore. Mais c'est tout de même avec surprise que l'on apprend l'existence d'un tout nouveau projet. Cette fois entièrement destiné à la télévision. À quoi faut-il s'attendre ?

John Wick va encore mettre des baffes

Une suite des films John Wick est en préparation chez Lionsgate sous la forme d'une série. Marquant une nouvelle expansion pour cet univers cinématographique déjà emblématique. Ce projet, intitulé John Wick : Under the High Table, promet de plonger encore plus profondément dans le monde fascinant des assassins professionnels, en continuant l’histoire là où le quatrième film s’est arrêté. Cette initiative souligne l'engagement de Lionsgate à étendre l'univers de JW au-delà du grand écran.

L’histoire de John Wick : Under the High Table débutera juste après les événements du quatrième film. D'après Deadline, en « Ouvrant la voie à une nouvelle génération de personnages qui tenteront de se faire un nom.» Dans le lot, forcément, certains des personnages emblématiques défendront la cause, tandis que d'autres seront là pour rebattre les cartes.

Sur quelle plateforme ?

Keanu Reeves, qui a incarné avec brio le tueur, sera également producteur exécutif de la série. Il sera accompagné de Basil Iwanyk et Erica Lee de Thunder Road, qui ont déjà travaillé sur les films. Chad Stahelski, réalisateur des films, dirigera le pilote et participera en tant que producteur exécutif via sa société 87Eleven Entertainment. L’écriture de la série sera assurée par Robert Levine, connu pour son travail sur des séries comme The Old Man et Black Sails.

La série combinera le nouveau et l'ancien et fera entrer l'univers de Wick dans une nouvelle ère. Deadline.

Visiblement, d'après Deadline, Lionsgate, qui a produit tous les films John Wick à ce jour, est en train de présenter la série à différentes chaînes et plateformes de streaming. Bien qu'aucun diffuseur spécifique n'ait encore été annoncé. Cette série serait la deuxième incursion de Wick à la télévision après The Continental: From the World of John Wick. Une minisérie préquelle qui a été diffusée sur Peacock en 2023 et sur Prime Video chez nous.

Pour ceux qui lorgnent du côté du grand écran, il faudra surtout surveiller Ballerina, le fameux spin-off tant attendu sur la danseuse de John Wick 3, incarnée à l'écran par Ana de Armas. Au même titre que John, elle aussi veut en découdre. Et ça tombe bien, car dans la mythologie de la saga, elle provient du même clan.

