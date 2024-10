John Wick est un immense succès, et les projets ne cessent de se multiplier. Au-delà des spin-offs prévus comme Ballerina ou encore le film sur le charismatique Caine, les créateurs souhaitent aussi explorer d'autres voies que les projets en live action. Après tout, l'action frénétique de la saga peut se prêter à de nombreux genres...

John Wick dans un autre format

Bonne nouvelle pour les fans de John Wick ! L'univers de l'assassin préféré de tous continue de s'élargir. Cette fois, c'est sous forme d'un film d'animation que nous plongerons dans le passé mystérieux de John Wick. Ce projet, actuellement en développement, promet de dévoiler des détails inédits sur les origines du personnage, et en particulier sur la fameuse "tâche impossible" qu’il a dû accomplir pour se retirer du monde des assassins.

L'animation est un choix audacieux et créatif pour raconter cette histoire. Elle permettra d'explorer l'univers de Wick de manière différente, avec un style visuel plus inventif et une narration plus dynamique. Le passage au format animé est une belle opportunité pour les créateurs de donner plus de profondeur à cet épisode clé de la vie de John.

Plus de liberté

Cette incursion dans l'animation fait partie de la stratégie plus large des créateurs de John Wick pour diversifier et enrichir l'univers. Chad Stahelski, co-créateur de la saga, a exprimé son enthousiasme pour ce nouveau projet. Il explique : « Nous voulons nous amuser avec l'univers de Wick, et l'animation nous offre cette liberté. » C’est l'occasion de découvrir cet univers sous un angle différent, tout en évitant de tomber dans la répétition.

Le monde de John Wick ne cesse de grandir, avec des films dérivés, des séries, et maintenant ce film d'animation. Après le succès de John Wick: Chapter 4, qui semblait boucler l'arc principal du personnage, la franchise explore désormais de nouveaux horizons avec des spin-offs comme Ballerina avec Ana de Armas et une série télévisée, The Continental.

Source : hollywoodreporter