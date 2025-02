Les nouveautés Max de février 2025 sont plus faibles que celles des mois passés, mais il y a des choses pour tous les publics. On pense notamment à Rescue Dawn, au documentaire Fake Famous qui traite d'un sujet similaire à la nouvelle série Netflix Apple Cider Vinegar, ou La Nonne 2 si vous êtes courageux. Mais l'événement de la semaine, et même du mois, c'est le retour de l'une des meilleures séries exclusives à la plateforme de streaming vidéo.

Cette grosse série Max revient avec des avis extrêmement positifs

De nombreux abonnés Max attendaient avec impatience le retour de l'une des meilleures séries et ce moment est enfin arrivé ! Depuis ce lundi 17 février 2025, le service SVOD a accueilli le tout premier épisode de la saison 3 de The White Lotus. Après Hawaii et l'Italie, direction la Thaïlande pour une satire qui s'annonce toujours aussi piquante. « Cette satire sociale se déroule dans un complexe hôtelier thaïlandais de luxe et suit les aventures de certains de ses clients fortunés ainsi que de ses employés, tout au long d'une semaine ».

À l'heure d'écrire, c'est déjà un carton plein pour Max et la saison 3 de The White Lotus. En effet sur Rotten Tomatoes, ce retour est largement plébiscité avec des notes très élevées, voire quasi parfaites, de 93% (presse avec 69 critiques) et 98% (spectateurs avec plus de 100 retours). Les opinions de la presse reflètent davantage la qualité de la saison 3 étant donné que les journalistes ont pu voir l'intégralité.

« La saison 3 de The White Lotus prouve que Mike White est toujours plus que capable d'offrir des commentaires culturels mordants au milieu de moments euphoriques » pour TheWrap. Si l'avis général est extrêmement positif, beaucoup s'accordent néanmoins à dire que la saison 3 de The White Lotus n'est pas totalement au niveau des deux autres. Malgré cela, Max a vu juste en renouvelant déjà cette série hyper appréciée pour une saison 4.

The White Lotus a donc fait son retour sur Max dans les sorties de la semaine, mais qu'en partie puisque seul le premier épisode est disponible. Pour le reste de la saison, il faudra faire preuve de patience. En effet, les sept autres épisodes seront ajoutés à raison d'un par semaine, jusqu'au mois d'avril 2025.

17 février 2025 : épisode 1 ( disponible )

: épisode 1 ( ) 24 février 2025 : épisode 2

: épisode 2 3 mars 2025 : épisode 3

: épisode 3 10 mars 2025 : épisode 4

: épisode 4 17 mars 2025 : épisode 5

: épisode 5 24 mars 2025 : épisode 6

: épisode 6 31 mars 2025 : épisode 7

: épisode 7 7 avril 2025 : épisode 8

Source : Max France.