La saison 3 de House of the Dragon fait parler d'elle, et on sait déjà que la série va subir un changement assez important, qui pourrait apporter pas mal de nouveautés. Explications.

La production de la saison 3 de House of the Dragon s’accélère. HBO prépare activement la suite de son préquel à Game of Thrones, avec un tournage prévu très bientôt. Et une nouvelle réalisatrice vient tout juste d’être annoncée. Une annonce qui pourrait peut être changer beaucoup de choses.

Changement de direction pour House of The Dragon

Pour cette nouvelle saison de House of The Dragon, Nina Lopez-Corrado rejoint l’équipe de réalisation. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais elle a déjà travaillé sur des séries à succès comme The Night Agent, Supernatural, FBI: International, Perry Mason et la très attendue saison 2 de The Last of Us. Avec son expérience, elle pourrait apporter un nouveau souffle à House of the Dragon, tout en respectant son ambiance sombre et immersive.

La production entre dans le vif du sujet. Le tournage de la saison 3 est prévu de mars à octobre 2025, avec une diffusion en 2026. Certains lieux de tournage sont déjà confirmés. Le nord du Pays de Galles sera à nouveau utilisé pour des scènes clés, notamment celles de Harrenhal. En revanche, l’Espagne n’a pas encore été mentionnée, alors qu’elle avait servi de décor à plusieurs séquences majeures des saisons précédentes.

Un univers qui continue de s’étendre

Les fans de l’univers de Game of Thrones n’auront pas à attendre 2026 et House of The Dragon pour replonger dans cet univers. A Knight of the Seven Kingdoms, une nouvelle série dérivée, sortira plus tard cette année. D’après George R.R. Martin, cette adaptation sera extrêmement fidèle à son œuvre. Il l’a même souligné avec humour en déclarant qu’elle était aussi fidèle que "ce qu’un homme raisonnable pourrait espérer". Une référence amusante à ses exigences bien connues en matière d’adaptations.

Avec un tournage qui s’annonce ambitieux et une équipe qui s’étoffe, la série continue de s’imposer comme un incontournable du petit écran. L’arrivée de Nina Lopez-Corrado à la réalisation pourrait bien apporter une nouvelle dynamique à la série. Encore un peu de patience. Rendez-vous en 2026 pour découvrir la suite des intrigues sanglantes des Targaryen sur HBO.

Source : HBO