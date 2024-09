Pourtant consultant pour House of the Dragon, le créateur de Game of Thrones n'est pas tendre avec l'adaptation d'un de ses romans et va jusqu'à qualifier la série phare de Max de « toxique ».

Fin août, George R.R. Martin, auteur notamment des romans A Song of Ice and Fire et Fire and Blood, adaptés sur le petit écran par HBO sous les noms Game of Thrones et House of the Dragon, promettait d'énoncer tout ce qui, selon lui, ne va pas avec la dernière série phare de Max. Et l'homme a tenu sa promesse le 4 septembre avec un très long article sur son blog personnel (depuis supprimé). Attention, des SPOILERS quant à la saison 2 vont se glisser dans les paragraphes ci-dessous. À consulter donc à vos risques et périls si vous ne l'avez pas encore vue.

L'auteur de Game of Thrones critique vertement House of the Dragon

Dans les adaptations principalement de livres en séries/films, des choix doivent être faits pour des raisons budgétaires ou afin de rendre le tout digeste dans un format cinématographique ou télévisuel. Nous avons hélas vu ce que cela donnait avec la dernière saison de Game of Thrones. Dans House of the Dragon, HBO et son showrunner Ryan Condal ont également dû faire quelques sacrifices pour adapter le roman original de George R.R. Martin.

L'un de ces choix n'a visiblement pas du tout été du goût de l'auteur de Fire & Blood, pourtant cocréateur et producteur exécutif de la série. Dans un long article de blog depuis supprimé des archives, il s'intéresse aux événements du premier épisode de la saison 2 de House of the Dragon, baptisé « Blood and Cheese ». Pour rappel, celui-ci se termine avec l'assassinat d'un des enfants d'Helaena Targaryen et du roi Aegon, à la demande de Daemon pour le compte de Rhaenyra. Dans le livre, le couple royal des verts a toutefois eu trois enfants, dont le prince Maelor, qui n'existe pas dans la série.

Un schisme jusque dans la vraie vie à l'égard de la préquelle de Game of Thrones. © HBO

Un « effet papillon » aux « répercussions toxiques »

Selon l'auteur du roman original, une telle absence pourrait provoquer un « effet papillon » et drastiquement changer le déroulement de l'histoire dans House of the Dragon par rapport à Fire & Blood. De nombreuses scènes liées à Maelor n'auront selon lui potentiellement jamais lieu d'être dans la série, ce qu'il condamne. Il va même jusqu'à dire que de tels choix de la part de HBO auront « d'autres répercussions toxiques » dans les saisons 3 et 4 à venir.

L'auteur a toutefois depuis fait disparaître l'article de blog en question. Cela est peut-être dû à une vive polémique à son encontre, ou suite à une discussion avec les showrunners de House of the Dragon. Quoi qu'il en soit, l'avenir nous dira si l'influent auteur avait raison. En attendant, certains fans déplorent que George R.R. Martin prenne autant de temps à exprimer le fond de sa pensée sur la dernière série phare de HBO, plutôt que de finir d'écrire les deux derniers tomes de A Song of Ice and Fire, visiblement en hibernation depuis maintenant plus d'une décennie.

