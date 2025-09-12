HBO Max travaille sur le retour de l'une de ses séries les plus appréciées. La prochaine saison va nous embarquer vers une nouvelle destination qui devrait beaucoup plaire.

Les abonnés des plateformes de SVOD sont particulièrement attentifs à leurs exclusivités. Que ce soit Netflix, Prime Video ou encore HBO Max, les titres phares sont généralement des productions maison. Le service de Warner est d'ailleurs en train de poser les bases pour la suite d'une série qui cartonne. Le tournage commence à se préciser et on parie que ça va vous plaire !

Un tournage de rêve pour la suite de cette série HBO Max

D'un bout à l'autre du monde, les lieux les plus luxueux deviennent le terrain de jeu d'intrigues sulfureuses grâce à toutes les fictions qui s'en servent de décor. HBO Max ne fait pas exception, sachant aussi bien nous dépayser avec les environnement médiévaux de House of the Dragon que les paysages idylliques de The White Lotus. Justement, c'est cette dernière série qui retient notre attention aujourd'hui.

Cette comédie de mœurs qui se veut une satire de la haute société étasunienne en villégiature au quatre coins du monde reviendra officiellement pour une saison 4. L'annonce est tombée en début d'année, juste avant la diffusion de la saison 3 de The White Lotus sur HBO Max. Huit mois plus tard, elle redonne déjà de ses nouvelles et ça devrait particulièrement intéresser les fans français.

D'après les informations recueillies par nos confrères de Deadline, la saison 4 de The White Lotus aurait déjà trouvé sa prochaine destination. Pour rappel, chaque nouvelle vague d'épisodes nous entraînent dans un nouveau complexe hôtelier où se jouent drames, rivalités et secrets inavouables. Mike White, le créateur de la série, aurait choisi nulle autre que la France comme nouvelle scène pour ses intrigues tumultueuses pour HBO Max.

Cette localisation marquerait le retour de The White Lotus en Europe après une saison 2 se déroulant en Sicile (Italie). D'ailleurs, la saison 4 aurait encore opté pour les frontières de la Méditerranées. Les sources du média américain évoque la Côte d'Azur comme nouveau cadre pour la série de HBO Max. Plus précisément, Mike White aurait jeté son dévolu sur l'hôtel Four Seasons du Cap-Ferrat, une chaîne avec laquelle la production collabore depuis le départ. Après les aventures d'Emily in Paris dans la capitale, Voilà qui promet un nouveau coup de projecteur sur l'art de vivre à la française.

Grand-Hôtel du Cap-Ferrat. © Christian Horan.