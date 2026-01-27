Contre toute attente, HBO Max prend une décision que personne n'aurait crue pour cette série qui avait pourtant été annulée. Ce sera l'occasion de vraiment dire au revoir aux personnages.

Alors que janvier touche presque à sa fin, les plateformes de SVOD dévoilent progressivement les nouveautés qu'elles accueilleront ces prochains mois. Netflix, Prime Video, Disney+... Toutes ont de quoi vous en mettre plein les yeux. Mais pour le coup, c'est HBO Max qui crée la surprise avec une annonce à contre-courant des tendances. Après avoir mis un arrêt net à une de ses séries, le service va finalement la faire revenir une ultime saison.

HBO Max donne une dernière chance à cette série

On peut dire que cette série n'aura jamais si bien porté son nom. Mon comeback (ou « Mon retour » si on traduit littéralement) va bientôt renaître de ses cendres, et ce, pour la seconde fois. C'est la nouvelle que nous partage Variety, à la grande surprise de tout le monde. En effet, la série créée par Lisa Kudrow qui a débuté en 2005 avait déjà connu un coup d'arrêt brutal après sa première saison. Finalement, HBO l'avait ravivé en 2014 pour un saison de plus, avant de l'annuler encore... jusqu'à aujourd'hui.

12 ans plus tard, Mon comeback va avoir le droit à une vraie fin. HBO vient de renouveler la série pour une saison 3 qui sera officiellement la dernière cette fois-ci. Lisa Kudrow retrouvera le co-créateur de ce mockumentaire caricatural, Michael Patrick King. Ensemble, ils ont imaginé une ultime histoire aux prises avec le réel. Le binôme va en effet confronter Valerie Cherish à une problématiques très actuelles. Incarnée par l'ancienne actrice de Friends, l'héroïne va être choisie pour jouer dans une série entièrement écrite par... intelligence artificielle.

Très appréciée mais touchant surtout un public de niche, Mon comeback a connu un triste destin par le passé. Mais Kudrow et King ont tout de suite pensé à remettre le projet sur pied face aux problématiques actuelles de leur industrie, un regard lucide soutenu par un humour à la The Office qui est vraiment le point fort de la série depuis le début. Ils ont ainsi convaincu la chaîne de leur offrir une dernière chance à leur projet pour une troisième et dernière saison. Vous pourrez la découvrir dès le mois de mars 2026 sur HBO Max.

Premier aperçu de la saison 3. © HBO.