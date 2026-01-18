Vous allez encore en prendre plein les yeux au mois de février. Les plateformes de SVOD vous dressent une à une la liste de leurs futures nouveautés. Ainsi, après Netflix, Disney+ et Apple TV+, il est temps de faire le point sur ce que Prime Video vous réserve. Or, le service ne va pas y aller par quatre chemins : l'action promet d'être au rendez-vous, aussi bien en matière de films que de séries.

De nouveaux films événement arrivent sur Prime Video

Prime Video va vous faire passer par toutes les émotions en février prochain. Parmi les nouveautés, une romance italienne dans une école de grande renommée sur fond de triangle amoureux avec Love Me, Love Me. Également très attendu, le nouveau film des frères Russo. Même si le duo s'éloigne des super-héros d'Avengers avec La Falaise, il a fait appel à un comédien que vous connaissez comme l'un des justiciers les plus connus de la plateforme de SVOD. Eh oui ! Karl Urban, alias Billy Butcher dans The Boys, sera la vedette de ce nouveau long-métrage sanglant sur la piraterie. Pour lui donner la réplique, il pourra compter sur l'actrice Priyanka Chopra Jonas, révélée dans Quantico. Pour ne rien manquer, voici les dates de sortie :

25 FÉVRIER : La Falaise — nouveau film d'action des frères Russo avant le prochain Avengers.

COURANT FÉVRIER : Love Me, Love Me — romance dans une école élitiste en Italie.



Les nouvelles séries confirmées pour février 2026

Ce sera aussi mouvementé du côté des nouvelles séries de Prime Video. D'abord, les fans du programme auront le plaisir de découvrir la saison 6 de LOL Qui rit sort. Au casting cette année, le trio d'humoriste Jérémy Ferrari, Baptiste Lecaplain et Arnaud Tsamère, la figure montante Paul Mirabel ou encore l'acteur Alban Ivanov. Du côté des fictions, beaucoup d'entre vous seront sûrement ravis de découvrir la suite du thriller policier Cross, avec Aldis Hodge (Black Adam) dans le rôle du lieutenant éponyme. Cette nouvelle salve d'épisode promet d'être palpitant, entre scènes d'action intense et enquêtes dont les enjeux gagnent en ampleur. Enfin, la surprise de février pourrait bien être la série 56 Days, un thriller érotique avec Dove Cameron en vedette, ancienne égérie de Disney Channel qui se réinvente cette fois dans un rôle sulfureux. Mais ce n'est là qu'un aperçu de tout ce qui vous attend :

6 FÉVRIER : LOL : Qui rit, sort ! | saison 6 — émission de divertissement humoristique.

11 FÉVRIER : Cross | saison 2 — thriller à succès adapté des romans de James Patterson.

18 FÉVRIER : 56 Days — série dramatique événement avec Dove Cameron.

23 FÉVRIER : The CEO Club — série documentaire sur de grandes cheffes d'entreprises

