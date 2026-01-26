HBO Max conclut le mois de janvier avec un gros film d'action porté par deux stars du grand écran. Une fin de mois bien plus timide que chez Netflix ou encore Disney+ donc, après la sortie en fanfare le 19 janvier dernier de la nouvelle série événement The Knight of Seven Kingdoms, tirée de l'univers de Game of Thrones. Voici donc ce qui vous attends dans les prochains jour sur la plateforme.

Le film HBO Max de la semaine du 26 janvier au 1er férvrier 2026

En attendant d'y voir plus clair quant aux sorties du mois de février, HBO Max ajoute un bon gros film d'action très efficace à son catalogue : White House Down. On y retrouvera Channing Tatum (Magic Mike, Blink Twice) dans la peau d'un agent de sécurité de la Maison-Blanche qui va se retrouver pris au piège d'une attaque terroriste sans précédent. Il va alors tout faire pour protéger le président des États-Unis, interprété ici par Jamie Foxx, et déjouer par la même occasion l'assaut de la milice armée. Ce sera là la seule et unique sortie de la semaine sur HBO Max, mais au moins, c'est un film divertissant et très efficace, à défaut d'être vraiment original.

30 Janvier : White House Down — film d'action explosif avec Channing Tatum et Jamie Foxx.



Qu'elles sont les autres sorties à venir ?

Pour le reste, c'est encore très flou à l'heure où ces lignes sont écrites. On n'a pas vraiment de vision concernant les sorties du mois de février sur la plateforme. HBO Max n'a pas encore communiqué le détail de ses nouveautés à venir ; on ne sait donc pas ce qui arrivera le dimanche 1er février, s'il y a des sorties. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article lors de l'officialisation.