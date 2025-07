Les vacances ne font que commencer et les plateformes de SVOD s'assurent que vous ayez de quoi regarder cette semaine. Outre Netflix, Prime Video, Disney+, Crunchyroll et autre Apple TV+, HBO Max mise sur la quantité pour les prochains jours, surtout en matière de série. Mais même s'il n'y a qu'un seul film en parallèle, la plateforme en a choisi un grand.

Un très bon film cette semaine sur HBO Max

Les thrillers littéraires nordiques jouissent d'une très belle réputation. On ne compte plus les adaptations de ces livres à la couverture rouge et noir devenue iconique. Rien d'étonnant alors à ce qu'ils fassent l'objet d'adaptations sur grand écran. Mais, bien souvent, les adaptations locales sont suivies d'une autre made in USA. Ce fut le cas pour Millenium, avec le passage de David Fincher (Fight Club, Seven) derrière la caméra pour la version de 2011. Deux ans après celle de Niels Arden Oplev, redécouvrez l'œuvre de Stieg Larsson avec Daniel Craig et Rooney Mara dans les rôles principaux.

17 juillet : Millenium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes — version américaine du roman à succès.



Toutes les nouvelles séries du 14 au 20 juillet 2025

Les sérivores vont avoir davantage de choses à se mettre sous la dent du 14 au 20 juillet sur HBO Max. La plateforme fait notamment le plein de documentaire et téléréalité. En parallèle, côté fiction, le suspens va être au rendez-vous. La nouvelle série événement tirée de l'imaginaire de Stephen King, L'Institut, sera disponible ce jeudi. En général, on a toujours quelques appréhensions face aux adaptations de l'auteur. Aurons-nous droit à une belle surprise cette fois ? On le saura cette semaine !

13 juillet : Retour à l'instinct primaire | saison 17 — téléréalité de survie sur une île déserte.

15 juillet : Kim Kardashian : Braquage à Paris — série documentaire sur le braquage qui a fait le buzz.

17 juillet : L'Institut —nouvelle série tirée d'un roman de Stephen King.

19 juillet : Billy Joel: And so it goes — portrait documentaire du célèbre chanteur originaire du Bronx.