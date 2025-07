Le mois de juillet 2025 bat son plein, et Disney+ en profite pour enrichir son catalogue. Films familiaux, nouvelles séries ou documentaires captivants : les abonnés auront de quoi faire cette semaine. Voici ce qu’il ne faut pas manquer sur la plateforme entre le 14 et le 20 juillet.

Tous les films du 14 au 20 juillet 2025 sur Disney+

Les amateurs de science-fiction et de gros robots seront servis dès le 16 juillet avec l’arrivée de l’intégrale Transformers sur Disney+. Du premier film sorti en 2007 jusqu’à The Last Knight, les cinq volets principaux de la saga seront disponibles, accompagnés de Bumblebee, le spin-off centré sur l’un des Autobots les plus appréciés. L’occasion parfaite de revoir les affrontements épiques entre Optimus Prime et Megatron… ou de les découvrir pour la première fois.

Changement d’ambiance le 18 juillet avec Sans jamais nous connaître sur Disney+ . Ce drame romantique raconte l’histoire touchante de deux inconnus que tout oppose, mais qui vont se rapprocher après une rencontre fortuite dans leur immeuble. Un film plus intime, centré sur les émotions et les hasards de la vie, à découvrir pour les amateurs d’histoires sensibles et humaines. Bref, c'est un contraste énorme avec les autres films.

16 juillet : Transformers | L'intégral, du premier opus de 2007 au cinquième The Lask Knight Bumblebee

18 juillet : Sans jamais nous connaître, drama romantique entre deux inconnus se rencontrant dans un immeuble.



Les séries du 14 au 20 juillet 2025

Le 16 juillet, Disney+ accueille deux nouvelles séries très différentes mais toutes deux prometteuses. D’un côté, Bullet / Bullet, une création animée post-apocalyptique signée Sunghoo Park, le talentueux réalisateur derrière Jujutsu Kaisen. Les huit premiers épisodes plongeront les spectateurs dans un monde ravagé, entre action brutale et drame psychologique. De l’autre, Low Life nous transporte en Corée du Sud à une époque troublée, avec une série dramatique historique portée par une tension sociale et politique croissante.

Le 17 juillet, la plateforme change carrément de ton avec un épisode spécial de La vie secrète des épouses mormones. Intitulé "Retrouvailles", ce nouveau chapitre de la téléréalité à succès promet des révélations croustillantes et des tensions à fleur de peau. Un rendez-vous immanquable pour les fans de drama familial et de non-dits.

16 juillet : Bullet / Bullet | épisode 1 à 8 — série d'animation post-apo réalisée par Sunghoo Park (Jujutsu Kaisen). Low Life, série dramatique historique sud-coréenne.

17 juillet : La vie secrète des épouses mormones | épisode retrouvailles — téléréalité qui fait des étincelles.



Source : Disney