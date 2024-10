L'ère des super-héros n'est pas prête de se finir. Avec un gros survival depuis que les univers étendus se sont imposés il y a plus d'une décennie, DC et Marvel rivalisent de nouveautés pour faire vivre leurs franchises à l'écran. Cependant, malgré la popularité des personnages, toutes les réalisations ne sont pas vraiment des réussites. C'est pourquoi les fans guettent la moindre annonce concernant de nouveaux projets, pour se rassurer ou se préparer... Et justement, l'un des prochains gros projets DC devrait leur plaire.

Coup de projecteur sur un personnage-phare de DC

Suivant la dynamique de Marvel avec le MCU, DC travaille également sur la construction de son univers étendu, le DCU, au cinéma. Le prochain gros film du studio s'intègrera dans cette dynamique de croisement des univers. Et plus les choses avancent, plus ça sent bon pour le projet. Ainsi, après l'accueil mitigé réservé à la série Titans en 2018, l'équipe de jeunes super-héros va s'offrir une nouvelle chance sur grand écran.

Ainsi, un film live-action Teen Titans va voir le jour sous la plume d'Ana Nogueira, embauchée comme scénariste. Après avoir écrit Supergirl: Woman of Tomorrow, elle s'attaque donc à une équipe toute entière de super-héros. Imaginé à partir de l'univers conçu par le réalisateur James Gunn, le projet se montre vraiment prometteur.

Jusqu'à présent, peu de détails ont encore été révélés. Mais, avec les dernières annonces au sujet des licences de DC, on peut s'attendre à ce que les choses s'accélèrent bientôt. De fait, Robin, l'acolyte iconique de Batman, va avoir droit à un film d'animation un peu spécial. Deux fait, deux versions du personnage seront mis en scène : Jason Todd et... Dick Grayson ! Ce dernier, qui aurait ici droit à une origin story, n'est autre qu'un des fondateurs des Teen Titans.

Pour le moment, aucune date de sortie n'est annoncée, autant pour le film sur ‘les’ Robin que celui des Titans. Cela dit, pour les soixante ans de la création du groupe de super-héros dans son catalogue, dont la première apparition remonte à 1964 dans The Brave and the Bold (#54), DC fait tout pour le mettre sur le devant de la scène. Après l'avoir incarné dans le jeu Gotham Knights, vous êtes prêt à retrouver Nightwing et ses compagnons sur grand écran ?