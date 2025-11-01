Un nouveau mois est là et ça y va fort d'entrée de jeu. Après un mois d'octobre bien rempli, les plateformes de SVOD tiennent le rythme avec leurs nouveautés de novembre 2025. Netflix misera notamment sur le retour d'une série iconique, tout comme Disney+ et Prime Video qui vont faire valoir leurs productions maison. De son côté, HBO Max compte bien peser avec de très gros films. Ça commence dès aujourd'hui, attention au spectacle !

Grosse enquête et super-héros iconiques dans les nouveaux films HBO Max

En tout, ce sont sept films qui rejoignent aujourd'hui le catalogue de HBO Max, et pas des moindres. Commençons par Inferno, une enquête tirée de la saga littéraire à succès dont la popularité a explosé avec Da Vinci Code. On retrouve ainsi Tom Hanks dans le rôle de l'intellectuel Robert Langdon, prêt à résoudre une nouvelle énigme à Florence (Italie). Cette fois-ci, la tâche ne va pas être simple puisqu'en plus de chercher à empêcher une épidémie à grande échelle, il se réveille amnésique. Récompensé de plusieurs prix, c'est une réalisation signée Ron Howard qui vaut le détour.

Autrement, le gros de l'arrivée sur HBO Max concerne la saga Spider-Man. En plus des films avec Tobey Maguire, vous pouvez dès à présent retrouver la dilogie The Amazing Spider-Man mettant en scène Andrew Garfield dans le costume de l'Homme Araignée. Il n'est toutefois pas le seul Peter Parker à faire irruption sur la plateforme, puisque la trilogie avec Tom Holland (Homecoming, Far From Home et No Way Home) est aussi de la partie. Parfait pour les amateurs de cette version du héros qui s'inscrit entièrement dans le MCU.

Pour accompagner la collection de films live-action Spider-Man qui est maintenant au complet sur HBO Max, un petit dernier rejoint la bande. Cette fois, c'est Miles Morales qui est à l'honneur dans le film d'animation New Generation (ou Into the Spider-Verse en version originale). Outre son histoire émouvante et pleine d'action, ce long-métrage réalisé sous la direction du trio Bob Persichetti-Peter Ramsey-Rodney Rothman a reçu plus de 80 récompenses à sa sortie. Il est notamment reparti avec la distinction du Meilleur film d'animation dans quatre cérémonies différentes, dont les Oscars. Si vous ne l'avez jamais vu, c'est le moment.