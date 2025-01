Malgré une baisse significative de la confiance dans le MCU après une suite de films loin des attentes du public, une série de longs-métrages semble surnager au-dessus du marasme. On pense évidemment aux Spider-Man avec Tom Holland dans le rôle de l'Homme-araignée. Spider-Man 4 est en préparation et certains attendent une surprise côté casting. Cependant, un comédien très apprécié de la communauté tient à préciser la situation.

Qui sous le masque dans Spider-Man 4 ?

Après un No Way Home qui a cartonné, Spider-Man 4 se fait attendre. Il faut dire que les leaks s'enchaînent et ne sont pas toujours des plus rassurants. Dernièrement, on apprenait que le film était encore loin d'entrer en production. Parmi les raisons évoquées, il y aurait l'avancée du script. Même si la direction parait bien choisie pour poursuivre les derniers événements des films, l'enjeu est énorme pour le MCU et les équipes ne veulent pas se tromper.

Certains éléments font cependant beaucoup réagir la toile. Cela se passe notamment du côté du casting. Par exemple, plusieurs déclarations laissent envisager la possibilité qu'un personnage culte refasse une apparition en live-action, à savoir Gwen Stacy.

Cette dernière était au centre des intrigues d'une autre saga de la franchise : The Amazing Spider-Man. Alors, il n'en faudra pas plus pour que les fans espèrent plus encore après No Way Home de retrouver l'acteur Andrew Garfield dans le rôle de l'Homme-araignée. Toutefois, l'homme qui avait pris la relève de Tobey Maguire après la trilogie de Sam Raimi aurait déjà pris sa décision.

Andrew Garfield et Emma Stone sont Peter Parker et Gwen Stacy dans The Amazing Spider-Man. © Marc Webb / Marvel Entertainment

En interview pour GQ, Andrew Garfield revient sur l'avancée de sa carrière. Il se dit désireux d'être plus sélectif dans ses prochains projets et de vouloir en faire moins afin de prendre plus de plaisir au travail. Alors, il sait qu'il va « [n]ous décevoir », mais il ne reviendra pas pour Spider-Man 4.

Il avait déjà nié sa contribution à l'époque de No Way Home pour préserver le secret. Dès lors, il a bien conscience que les fans vont avoir du mal à le croire. Néanmoins, compte tenu de l'histoire du précédent film, il serait sans doute compliqué de le faire revenir à l'écran. Par conséquent, les fans vont certainement devoir se faire une raison : Andrew Garfield a peu de chance d'apparaître dans Spider-Man 4.