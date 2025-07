Outre les plateformes comme Disney+, Netflix ou Prime Video, HBO profite aussi de l’été pour proposer un programme bien chargé. Après tout, quoi de mieux qu’une longue et chaude soirée d’août pour se détendre devant un bon film ou une série ?

Les films de Août 2025 sur HBO

En août, HBO mise sur une sélection de films variés, entre grands classiques, thrillers haletants et comédies efficaces. On retrouve des titres cultes comme Million Dollar Baby, O’Brother ou Des hommes d’honneur, mais aussi des blockbusters comme Men in Black (et ses suites), La Tour sombre, Rush Hour 1, 2 et 3, ou encore Total Recall. De quoi satisfaire tous les goûts, entre action, émotion et nostalgie.

La fin du mois n’est pas en reste, avec des titres comme Snatch, Once Upon a Time in Hollywood, Mange, prie, aime ou encore After Earth. Sans oublier les surprises comme L’Exorciste : Devotion, Forces spéciales ou Repo Men, qui viendront pimenter vos soirées. Un mois bien rempli sur HBO Max, parfait pour alterner soirées tranquilles et séances plus musclées.

01/08 Riff Raff



02/08 Le Petit Spirou Million Dollar Baby



03/08 L’Ultime sacrifice



06/08 Sans identité Double Team Hors de prix



07/08 Furtif La Tour sombre



08/08 Bastille Day



09/08 Maryland Des hommes d’honneur



10/08 O’Brother Une histoire vraie



13/08 Jumanji: Next Level Jumanji: Bienvenue dans la jungle La Guerre des Lulus La Revanche des Crevettes Pailletées



14/08 Tout pour être heureux Faster Joyeuse fête des mères



15/08 Un homme idéal Rush Hour 1, 2 & 3



16/08 Forces spéciales L’Exorciste : Devotion Valkyrie



17/08 127 Heures



20/08 Hitch: Expert en séduction Men in Black Men in Black 2 Men in Black: International



22/08 Repo Men La 5ème Vague Big Hit Largo Winch



23/08 Snowden Hollow Man, l’Homme sans ombre Narco



24/08 The Tourist (2010) Mange, prie, aime



27/08 Presque célèbre Cézanne et moi



28/08 Once Upon a Time in Hollywood



29/08 2 Guns Total Recall Total Recall : Mémoires programmées



30/08 5ème Set Snatch



31/08 After Earth The Bling Ring



Les séries d'Août 2025

HBO propose un mois d’août riche en séries, avec un mélange de nouveautés, de suites attendues et de classiques animés. Dès le 4 août, les plus nostalgiques retrouveront avec plaisir Chowder, Les Super Nanas, Courage, le chien froussard et Le Laboratoire de Dexter, tous de retour avec leur première saison. Côté polar, The Yogurt Shop Murders ouvrira le bal avec une nouvelle série documentaire inspirée d’un fait divers glaçant. Puis, le 9 août, HBO lève le voile sur Outlander: Blood of My Blood, un spin-off qui explore les origines de la saga culte.

La deuxième moitié du mois monte encore d’un cran avec l’arrivée de titres forts. Le 18 août, les amateurs de true crime découvriront L’Apprenti Serial Killer, tandis que Women Wearing Shoulder Pads, une série animée pour adultes, viendra ajouter une touche plus décalée. Le 22 août marquera le retour très attendu de Peacemaker pour une saison 2 explosive, accompagnée de la nouveauté dramatique The Heritage. Enfin, la fin du mois sera rythmée par les lancements de Horses & Hangmen (le 29) et 37 Secondes (le 30), deux séries aux ambiances plus intimistes. Un programme dense, varié, et pensé pour tous les publics sur HBO Max.

04/08 The Yogurt Shop Murders – Série documentaire Chowder – Saison 1 – Série animée jeunesse Les Super Nanas (1998) – Saison 1 – Série animée jeunesse Courage, le chien froussard – Saison 1 – Série animée jeunesse Le Laboratoire de Dexter – Saison 1 – Série animée jeunesse



09/08 Outlander: Blood of My Blood – Saison 1 – Série dramatique



18/08 L’Apprenti Serial Killer – Saison 1 – Série documentaire Women Wearing Shoulder Pads – Saison 1 – Série animée adulte



22/08 Peacemaker – Saison 2 – Série super-héros/action The Heritage – Saison 1 – Série dramatique



29/08 Horses & Hangmen – Saison 1 – Série documentaire/crime



30/08 37 Secondes – Saison 1 – Série dramatique



Documentaires, divertissements & événements sportifs sur HBO pour Août 2025

HBO ne mise pas seulement sur la fiction ce mois-ci. En août 2025, la plateforme propose aussi une belle sélection de documentaires, programmes spéciaux et événements sportifs en direct, notamment grâce à son partenariat avec Eurosport. On y retrouve plusieurs compétitions majeures comme le Tour de France Femmes, le Tour de Pologne, l’ATP Masters 1000 de Toronto et de Cincinnati, ou encore le début de l’US Open et les UCI Mountain Bike World Series. Côté divertissement, le thème des requins est à l’honneur avec plusieurs émissions spectaculaires, tandis que des documentaires comme The Yogurt Shop Murders ou Marcial Marciel: The Wolf God viennent enrichir l’offre avec du contenu plus sombre et captivant. De quoi varier les plaisirs tout au long du mois sur HBO.

01/08 Tour de France Femmes (jusqu’au 03/08 – Eurosport) ATP Masters 1000 Toronto (jusqu’au 07/08 – Eurosport) Survivre aux requins : mode d'emploi – Divertissement



02/08 Sur le vif ! Quand les requins contre-attaquent – Divertissement



03/08 Attaques de requins : survivre au pire – Divertissement



04/08 Tour de Pologne (04/08–10/08 – Eurosport)



07/08 ATP Masters 1000 Cincinnati (07/08–18/08 – Eurosport)



14/08 Marcial Marciel: The Wolf God – Série documentaire



24/08 US Open (24/08–07/09 – Eurosport)



28/08 UCI Mountain Bike World Series – Haute-Savoie (28/08–31/08 – Eurosport)



Source : HBO Max