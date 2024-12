CD Projekt Red avait beau dire qu'il en avait fini avec Cyberpunk 2077, on a pu voir ce que c'était un petit mensonge facilement pardonnable. Même si les équipes ont tourné globalement la page afin de se concentrer sur Cyberpunk 2, le studio a pris le temps de sortir une mise à jour 2.2. Un patch surprise qui étend la personnalisation avec une centaine d'options cosmétiques, pour V et les véhicules, corrige encore et toujours des bugs, et qui ajoute d'autres nouveautés notamment pour le mode photo.

Idris Elba de retour dans l'univers Cyberpunk 2077 ? Il le veut !

Cyberpunk 2077 n'est pas mort, pas totalement du moins, comme en témoigne la dernière mise à jour 2.2. Néanmoins, il est toujours vrai que CD Projekt Red a bien réaffecté les membres de l'équipe sur la suite. Un nouvel épisode qui ne devrait pas être disponible avant quelque temps. À côté de cela, le studio polonais souhaite réellement développer sa licence en dehors du jeu vidéo. Grâce à Netflix, on a déjà eu la série animée Cyberpunk Edgerunners qui prend place dans l'univers de CP2077.

Durant une interview, Piotr Nielubowicz, directeur financier de CD Projekt Red, a confirmé un nouveau projet d'animation pour Netflix. Mais la société a également toujours l'intention d'adapter en prises de vue réelles, Cyberpunk 2077 avec un film ou une série live-action donc. Idris Elba, qui incarne Solomon Reed dans la très bonne extension Phantom Liberty, se verrait totalement revenir dans long-métrage aux côtés de Keanu Reeves. Pour rappel, l'acteur de Matrix et de tant d'autres succès a joué le rôle de Johnny Silverhand dans le jeu principal.

« Oh c'est une excellente question. Je pense que s'il y a un film qui se prête à une adaptation live-action, c'est Cyberpunk 2077. Je pense que le personnage de Keanu Reeves et le mien ensemble, ce serait « Wow ». Donc parlons-en pour que ça se fasse » a déclaré l'acteur de The Wire à Screenrant. Idris Elba dans un film ou série Cyberpunk 2077 avec Keanu Reeves ? Voilà une déclaration qui devrait faire rêver des fans, même si cela ne reste pour le moment qu'un souhait. L'appel à CD Projekt Red, qui est aussi à fond sur The Witcher 4, est en tout cas lancé !

Crédits : CD Projekt Red.

Source : Screenrant.