Comme la concurrence, HBO Max accueille la fin du mois de juillet 2025 tout en douceur et prépare du lourd pour le mois d'août. Cette semaine, on va avoir le droit à quelques films pour toute la famille, la suite d’un chef d'œuvre désormais culte, ainsi qu’une série documentaire plutôt intéressante. Oui, contrairement à Netflix, Disney+ ou encore Prime Video, c’est assez chargé ici.

Tous les films HBO Max de la semaine du 28 juillet au 3 août 2025

Cette semaine sur HBO Max il y aura des films pour les petits et les grands. Deux comédies d’une même saga vous tireront quelques sourires avec La Revanche d’une Blonde et La Blonde contre-attaque. Des comédies avec un zeste de romances très appréciées par les fans. On notera aussi l’arrivée de DUNE : Partie 2, suite du chef-d'œuvre de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet et Zendaya. Enfin, l’autre film notable de la semaine n’est autre que l’excellent Million Dollar Baby avec Hilary Swank, Clint Eastwood ou encore Morgan Freeman et Anthony Mackie. Le film nous raconte la montée d’une jeune boxeuse au caractère marqué qui fera appel à un entraîneur bourru et rejeté par sa propre fille. Une histoire aussi belle que percutante, pour un film de haute volée réalisé par le légendaire Clint Eastwood. À ne surtout pas louper sur HBO Max.

31/07 La Revanche d'une blonde La Blonde contre‑attaque



01/08 Riff Raff

02/08 Le Petit Spirou Million Dollar Baby

03/08 L’Ultime sacrifice



Toutes les séries de la semaine du 28 juillet au 3 août 2025

Côté séries, en revanche, ce sera bien plus maigre cette semaine sur HBO Max. Il faudra en effet se contenter d’une poignée de documentaire sur les requins, et d’un autre traité d'un faits divers glaçant. Il s’agit de The Murder of Actor Rafael Miguel, un documentaire relatant les événements terrifiants qui se sont déroulés au Brésil en 2019 où un jeune garçon, star de télénovela, a été assassiné lui et toute sa famille par le père de sa petite amie. Une affaire qui a fait trembler le pays à l’époque. Voici les séries de la semaine sur HBO Max :

31/07 The Murder of Actor Rafael Miguel - série documentaire



1/08 Survivre aux requins : mode d'emploi – Divertissement

02/08 Sur le vif ! Quand les requins contre-attaquent – Divertissement

03/08 Attaques de requins : survivre au pire – Divertissement



(il faut mettre les sous-titres manuellement)

source : HBO Max