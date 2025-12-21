Le temps long s'est généralisé dans l'industrie du petit écran. De plus en plus, il faut attendre plusieurs années pour avoir la suite de sa série préférée. On le constate en ce moment avec Stranger Things sur Netflix, mais HBO Max est loin de faire exception. La plateforme de Warner Bros, qui se rapproche d'ailleurs de celle au N rouge, prépare une année 2026 d'anthologie avec de très gros titres, dont une des fictions les plus aimées de son catalogue qui se dévoile dans un premier teaser trailer.

HBO Max donne un aperçu de cette saison 3 tant attendue

Chaque année, HBO Max met l'eau à la bouche de ses abonnés avec une vidéo line-up regroupant les premiers titres annoncés pour l'année à venir. À ce titre, nous avons eu un aperçu déjà conséquent des nouveautés prévues pour 2026. Ainsi, nous avons eu un avant-goût plus que savoureux du prochain spin-off de Game of Thrones, de la nouvelle saison de Dune, et surtout, le retour que beaucoup attendent, la série phare de Sam Levinson.

C'est en avril 2026 que reviendra Euphoria pour sa saison 3 sur HBO Max, soit quatre ans après la deuxième. L'actrice Zendaya, qui aurait renégocié son contrat pour un salaire d'1 million de dollars par épisode, retrouvera ainsi le personnage de Rue. Toujours aussi tiraillée, elle fera face à de nouveaux enjeux plusieurs années après le lycée. Le ton de cette nouvelle salve d'épisodes s'annonce d'ores et déjà plus sombre. Dans une interview récente, Levinson disait vouloir proposer une ambiance digne d'un film de noir.

La saison 3 d'Euphoria marquera globalement le retour du casting original. Comptez alors sur la présence de Sydney Sweeney (Cassie), Hunter Schaffer (Jules), Eric Dane (Cal) ou encore Jacob Elordi (Nate). En revanche, les fans auront une pensée émue pour l'acteur Angus Cloud. Celui qui incarnait Fez est décédé d'une overdose en juillet 2023. Ne vous attendez pas non plus à retrouver Barbie Ferreira, écartée de la série après plusieurs désaccords. Une nouvelle tête fera quant à elle son entrée, et pas des moindres puisqu'il s'agit de la chanteuse à succès Rosalía. D'ici au printemps 2026, retrouvez l'intégral des deux premières saisons sur HBO Max.