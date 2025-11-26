HBO Max dresse la liste de tout ce qui va intégrer son catalogue au mois de décembre 2025. Films et séries seront au rendez-vous pour de grands moments à vivre sur vos écrans.

Plus que quelques jours avant d'entamer le dernier mois de l'année. Décembre 2025 approche à grands pas et les plateformes de SVOD préparent leur catalogue. Après Netflix, Prime Video ou encore Apple TV, c'est au tour de HBO Max de dévoiler ses nouveautés à venir. Autant vous dire qu'il va y avoir du très lourd en matière de cinéma, avec une trilogie mythique et une tonne de gros films. Les séries ne seront pas en reste non plus avec des fictions on ne peut plus prometteuses.

Tous les nouveaux films à venir en décembre 2025

Le cinéma sera à l'honneur pour bien finir l'année 2025 sur HBO Max. Le mois s'ouvrira sur l'accueil de la mythique trilogie du Seigneur des Anneaux dans sa version longue. Vous pourrez ainsi redécouvrir l'adaptation de l'œuvre de Tolkien dans sa version la plus complète dans moins d'une semaine. D'autres films cultes seront aussi de la partie pour les prochaines semaines, entre Bohemian Rhapsody, le biopic dédié à Freddie Mercury et au groupe Queen, mais aussi Orgueil et Préjugés, l'adaptation du roman de Jane Austen avec Keira Knightley et Matthew Macfadyen. N'oublions pas non plus The Revenant, film le plus nommé aux Oscars en 2016 avec la brillante prestation de Leonardo DiCaprio. Mais ce n'est là qu'un aperçu de ce qui vous attend. Voici tous les nouveaux films de décembre 2025 :

1er DÉCEMBRE : Le Seigneur des Anneaux | la trilogie en version longue

3 DÉCEMBRE : Night and Day

4 DÉCEMBRE : Amsterdam

5 DÉCEMBRE : La Famille McMullen Old

6 DÉCEMBRE : La French The Big Short - Le Casse du siècle

7 DÉCEMBRE : The Revenant La Dernière Lettre de son amant

9 DÉCEMBRE : Le Louvre : Au cœur du braquage — film documentaire sur le vol du musée parisien survenu en octobre 2025.

10 DÉCEMBRE : Mr et Mrs Smith

11 DÉCEMBRE : Le Client

12 DÉCEMBRE : Enfants volés — documentaire Haute Voltige

13 DÉCEMBRE : Heat

14 DÉCEMBRE : L.A. Confidential Reviens-moi Tournée des Lions : Australie 2025 — documentaire Winter Break

17 DÉCEMBRE : Alvin et les Chipmunks 3 — le retour des plus adorables chanteurs dans un film familial. Twisters

18 DÉCEMBRE : The Card Counter

19 DÉCEMBRE : Music Box: Counting Crowns: Have You Seen Me Latey? — film documentaire The Visit

20 DÉCEMBRE : Americana

21 DÉCEMBRE : Orgueil et Préjugé — film d'époque de 2005 adapté du classique de la littérature Titan

22 DÉCEMBRE : Papa ou Maman 1 et 2 — comédies françaises

23 DÉCEMBRE : Man On Fire Noé

24 DÉCEMBRE : Bohemian Rhapsody Mariage à l'anglaise

25 DÉCEMBRE : Palais royal

26 DÉCEMBRE : Knock at the Cabi

27 DÉCEMBRE : Camille redouble

28 DÉCEMBRE : Sommersby Le Cercle littéraire de Guernesey

29 DÉCEMBRE : Ad Astra

30 DÉCEMBRE : Au bout de la nuit The Circle

31 DÉCEMBRE : Code Momentum



Quelles sont les nouvelles séries qui arrivent sur HBO Max ?

HBO Max va y aller plus légèrement en matière de séries pour le mois prochain. Cependant, plusieurs nouveautés s'avèrent plus que prometteuses, à commencer par Belphegor. Pensée comme un thriller psychologique en 4 épisodes, nous y suivrons une restauratrice d'art du Louvre mêlée à des disparitions dont elle n'a pourtant aucun souvenir. Coup de projecteur également sur A Very Royal Scandal qui revient dans un format fictionnel sur l'affaire du Prince Andrew et de Jeffrey Epstein. Pour faire d'autres découvertes, voici toutes les séries à venir en décembre 2025 :

11 DÉCEMBRE : Belphegor | saison 1 — une restauratrice d'art au Louvre se retrouve confrontée à une série de disparitions.

12 DÉCEMBRE : Jasmine | saison 1

15 DÉCEMBRE : Scars of Beauty | épisode spécial — feuilleton espagnol où la vengeance se mêle à la vie d'une orpheline

17 DÉCEMBRE : Obsession: The Murder of a Beauty Queen — série documentaire

18 DÉCEMBRE : Tu préfères ? | saison 1

22 DÉCEMBRE : A Very Royal Scandal

26 DÉCEMBRE : Heaven | saison 1

27 DÉCEMBRE : Maxima | saison 1

