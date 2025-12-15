Nouvelle semaine de décembre 2025 et nouvelle salve de contenus à découvrir ou redécouvrir sur Netflix. Cette fois, plusieurs œuvres cultes sont au programme. On fait le point.

Le mois de décembre est une période idéale pour les plateformes comme Disney+ ou encore Prime Video, car les fêtes se prêtent parfaitement aux moments passés bien au chaud devant la TV ou le PC. L’occasion de regarder films et séries, et Netflix l’a bien compris avec plusieurs films cultes proposés cette semaine.

Les films de la semaine du 15 au 21 décembre sur Netflix

Netflix propose une nouvelle sélection de films à découvrir ou à redécouvrir en cette mi-décembre. La semaine débute avec La Somme de toutes les peurs et Tous en scène, deux propositions très différentes mais complémentaires. D’un côté, un thriller politique tendu porté par une ambiance sérieuse, de l’autre, un film d’animation musical qui s’adresse à toute la famille.

Le 20 décembre marque une montée en puissance avec une programmation variée. Petit Vampire et Scooby ! viennent renforcer l’offre jeunesse, tandis que Les Chèvres ! apporte une touche de comédie. Ciel d’octobre, plus émouvant, complète cette journée avec un film inspirant, centré sur la passion et le dépassement de soi.

Enfin, le 21 décembre sur Netflix s’annonce comme le temps fort de la semaine. Fast & Furious 8 arrive pour les amateurs d’action spectaculaire, pendant que Good Boys joue la carte de l’humour décalé (à ne pas confondre avec Good Boy, le film d'horreur dans les yeux d'un chien). Un Jour, peut-être s’adresse aux amateurs de romance, et Matrix Resurrections clôture la sélection avec un retour attendu dans l’un des univers de science-fiction les plus cultes du cinéma.

15/12 La Somme de toutes les peurs Tous en scène

20/12 Petit Vampire Les Chèvres ! Ciel d'octobre Scooby !

21/12 Fast & Furious 8 Good Boys Un Jour, peut-être Matrix Resurrection



Les séries de la semaine du 15 au 21 décembre

Du côté des séries, Netflix marque une pause cette semaine avec aucune nouveauté majeure au programme. C’est donc l’occasion idéale de se replonger dans un incontournable du catalogue. En attendant la deuxième partie à venir, revoir Stranger Things saison 5 reste une excellente option, que ce soit pour se rafraîchir la mémoire ou simplement redécouvrir l’une des séries les plus emblématiques de la plateforme.

Source : Netflix