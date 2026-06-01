Il aura fallu 7 ans pour raconter cette histoire qui a marqué toute une génération. Le dernier épisode de la série est à présent disponible sur HBO Max.

Cette série a marqué profondément le début des années 2020 de son empreinte. Mais, il est temps pour HBO et sa plateforme de SVOD, HBO Max, de refermer le livre sur cette production qui a vu temps de star émerger devant sa caméra. 7 ans après ses débuts à l'écran, le dernier épisode est maintenant disponible. Les fans réagissent à cette conclusion pleine d'émotions.

Une fin qui ne laisse personne indemne pour cette série culte de HBO Max

Conclure une série n'est pas une mince affaire. Après des années de développement, de réflexion, et même des conditions de productions chamboulées par la pandémie, il aura fallu décider comment ça devait se terminer. Euphoria, la série dramatique iconique de HBO Max, s'est finalement terminée cette nuit avec le 8e épisode de sa saison 3. Les fans sont chamboulés.

Au bout de 8 épisodes ciselé, parfaitement montés, rendant hommage de bout en bout au 7ᵉ art, la saison 3 d'Euphoria est finalement arrivé à son terme. Le jeu du chat et de la souris entre la bande d'Alamo et celle de Laurie aura fait bien des victimes sur son passage, même quand, dans le 7ᵉ épisode, certains auront tout fait pour sauver ce personnage phare.

Une semaine plus tard, il est temps de renfermer ce chapitre sur HBO Max, entre désespoir et soulagement. « RIEN ne m'y avait préparée »1, déclare une internaute qui pensait à un tout autre dénouement. Un autre y voit d'ailleurs une fin « incompréhensible »2, là où, au contraire, on pourra reconnaître à Sam Levinson d'avoir conduit sa tragédie sans faire de concession sentimentaliste. « La fin m'a complètement brisé »3 confie un autre, frappé par dure réalité. Même si cette saison 3 d'Euphoria a reçu des notes globalement un peu en-dessous des précédentes, le final laissera certainement sa trace dans le cœur du public.

Pas de saison 4 pour Euphoria ?

HBO Max aura laissé planer le doute jusqu'au bout, présentant cet épisode 8 comme le « final de la saison » et non comme celui de la série. Cependant, il semble bien qu'il faille se faire une raison. Au micro du podcast du New York Times Popcast, le showrunner Sam Levinson a finalement admis qu'il n'y aurait pas de suite.

Une déclaration qui fait déjà des déçus, mais qui paraît pertinente. Euphoria a mis 7 ans pour sortir 3 saisons et un total de 26 épisodes sur HBO. Certes, le COVID-19 n'aura pas épargné le déroulé des événements en coulisses. Mais il faut aussi rappeler qu'entre temps, la popularité du casting a tout bonnement explosé. On pense évidemment à Zendaya, qui était déjà une star montante, mais aussi et surtout à Sydney Sweeney, Hunter Schafer et Jacob Elordi, dont l'agenda à Hollywood s'est largement rempli depuis 2019.

De plus, il ne faut pas non plus oublier les polémiques autour du tournage de la saison 3. En 2022, Dailey Beast rapportait des conditions de travail loin d'être optimale pour le casting et les équipes techniques. Ajoutez à cela certaines storylines sous-exploitées dans les derniers épisodes d'Euphoria, et on comprend les difficultés du projet HBO à se monter de façon optimale ces dernières années.

Cela dit, l'espoir d'une saison 4 ou d'une forme de suite n'est pas totalement exclu. Outre le fait que HBO ait présenté l'épisode 8 comme une fin de saison avant tout, on se rappellera que Sam Levinson avait déclaré il y a quelques mois avoir pensé chaque saison comme étant la dernière. Il ne serait pas impossible, malgré tout, qu'Euphoria fasse un jour son retour pour une nouvelle ellipse ou avec une autre génération de personnages.