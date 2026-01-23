La nouvelle coqueluche du cinéma serait en lice pour incarner le célèbre agent 007 dans le futur film James Bond réalisé par Denis Villeneuve. Les discussions seraient en cours.

Il y a 5 ans, Daniel Craig tirait sa révérence dans le rôle de James Bond. Depuis, l'agent 007 est toujours à la recherche de son remplaçant. Le prochain film de la plus célèbre saga d'espionnage se forge doucement en coulisses. Dernièrement, nous apprenions que la réalisation du projet sera confiée à Denis Villeneuve (Dune). Maintenant, c'est un nouveau nom qui fait parler de lui pour potentiellement incarner celui qui mourra un autre jour.

Cette star montante pourrait être le prochain James Bond

Alors que Netflix vient d'accueillir 25 films de la saga James Bond dans son catalogue, les fans de la franchise ont donc de quoi patienter en attendant un nouvel épisode dans les salles obscures. Nouvel épisode qui se monte à son rythme dans l'ombre, avec un nouveau nom qui revient sur les lèvres de tout le monde pour incarner le rôle titre.

Ce nom, ce n'est autre que celui de Jacob Elordi. L'acteur révélé par la série Euphoria avait fait l'objet de rumeurs concernant son implication dans le prochain James Bond en octobre dernier. Depuis, la rumeur s'était tarie. Mais un nouvel élément relance l'affaire en ce début 2026. Le journaliste Roger Friedman ravive les bruits de couloir, évoquant une rencontre avec le réalisateur Denis Villeneuve et Amazon MGM.

Jacob Elordi serait un choix audacieux mais certainement populaire pour incarner l'agent secret. D'une part, ce serait le plus jeune James Bond que la saga ait connu au cinéma. Dans le même temps, c'est justement ce que cherche la production et cela collerait avec la direction du prochain jeu vidéo, 007 First Light, attendu cette année. D'autre part, le comédien voit sa carrière décoller depuis sa participation à la série de HBO. À l'automne 2025, il offrait une prestation remarquable dans le rôle-titre du Frankenstein de Guillermo del Toro. Le mois prochain, il sera également à l'affiche de Hurlevent aux côtés de Margot Robbie.

Jacob Elordi à l'avant-première de Frankenstein (2025). © Avalon.