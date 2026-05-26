À quelques jours de sa diffusion sur HBO Max, l’épisode final d’Euphoria se dévoile avec un premier trailer qui donne déjà le ton, et tease peut-être même une surprise pour les fans.

Tandis que HBO Max se prépare tranquillement à conclure son mois de mai en beauté avec l’ajout d’une poignée de films, mais aussi l’arrivée d’une nouvelle série ; les abonnés à la plateforme, eux, ont sans surprise le regard rivé sur ce qui viendra après. Et pour cause : dès le 1er juin, la série phare du service, Euphoria, arrivera officiellement à sa conclusion avec l’ultime épisode de la saison 3, dont les premières images sont maintenant disponibles.

Euphoria tease son grand final avec un premier trailer

À quelques jours du grand final de la série, HBO Max a en effet décidé de faire monter la pression avec un premier trailer du huitième épisode, qui viendra donc conclure le drame américain de Sam Levinson sept ans après son lancement. Et autant dire que celui-ci est attendu au tournant par les fans d’Euphoria, qui aura fait couler beaucoup d’encre avec sa saison 3. Car épisode après épisode, l’avis des spectateurs aura été particulièrement tranché.

Ce qui, heureusement pour HBO Max, n’empêche pas l’excitation d’être à son comble, en témoignent les différents retours vis-à-vis de ce trailer final sur X. « Ça va être intense. Les épisodes finaux d’Euphoria ne font jamais dans la demi-mesure » rappelle par exemple un internaute. « Attendez-vous au chaos, à de l’émotion, et à au moins un moment qui va faire le buzz sur internet ». « Cette série est un désastre… mais je vais absolument la regarder » déclare un autre, qui ne pourrait alors pas mieux témoigner des réactions contrastées qu’engendre cette saison 3.

Rendez-vous d’ici quelques jours sur HBO Max, donc, pour le grand final… qui pourrait bien n’être qu’un « season finale » de plus. Car comme l’ont remarqué certains, le trailer parle bien d’un « season finale », et non d’un « series finale » comme on aurait pu s’y attendre. Sachant que des rumeurs commencent à émerger quant à la possibilité qu’une saison 4 d'Euphoria puisse finalement voir le jour, le doute demeure ainsi chez certains. À raison ou à tort ? L’avenir nous le dira.

Source : HBO Max