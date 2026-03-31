L'une des meilleures séries de HBO Max revient en avril et la plateforme veut mettre le paquet. À grand renfort de bande-annonce, elle nous dévoile plus en détails ce qui nous attend. Il faut au moins ça pour une série évènement que l'on attend depuis plusieurs années et qui a bien failli ne jamais voir le jour.

HBO Max se prépare au retour d'un de ses plus grosses séries

Après de durs labeurs et un véritable chemin de croix miné par les polémiques, la saison 3 d'Euphoria est enfin en route. Ce fut difficile pour HBO Max, mais nous y sommes enfin. Les showrunners ont fini par se mettre d'accord, l'ambiance s'est apaisée et le calendrier des actrices principales s'est enfin libéré. Il faut dire que la plupart des têtes d'affiche sont désormais des hyper stars. Hunter Schafer a multiplié les apparitions dans de très gros films comme le dernier Hunger Games, Sydney Sweeney s'est épanouie en tant qu'actrice dans de nombreux films et de nombreux genres, mais aussi en tant que femme d'affaires et productrice, tandis que Zendaya performe dans d'innombrables blockbusters. Les voilà désormais toutes réunies pour la nouvelle saison d'Euphoria qui promet du très lourd sur HBO Max, en témoigne la nouvelle bande-annonce.

Plusieurs années se sont écoulées depuis la fin de la saison 2. Rue, Cassie et Jules ont toutes changé de vie et se retrouvent à un moment critique chacune de leur côté. Rue est au Mexique, endettée auprès d'une dealeuse, Cassie et Nate sont fiancés, mais on est loin du rêve américain. Jules est en école d'art et tente de débuter sa carrière de peintre tandis que Maddy et Lexi se lancent à Hollywood dans la douleur. La saison 3 d'Euphoria est à retrouver sur HBO Max le 12 avril prochain.

source : HBO Max