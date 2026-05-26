Les fans d'Euphoria sont sous le choc depuis hier. La sortie de l'épisode 7 de la saison 3 signe la mort d'un des personnages principaux. L'événement divise déjà les fans, le créateur, lui s'explique.

HBO a l'habitude ne pas épargner ses personnages. Même une série adolescente comme Euphoria ne fait pas exception. Nous plongeant dans les méandres de cet âge de tous les excès, la série de Sam Levinson a mis à rude épreuve la bande de Rue, entre drogue, sexe et violences en tous genres. Mais la saison 3 passe un cap avec l'épisode 7, l'avant-dernier qui marque aussi les adieux d'un personnage phare, créant un vrai choc chez les fans. Si vous ne l'avez pas encore visionné, gare au spoil.

Euphoria rend la monnaie de sa pièce à ce personnage...

Même si les débuts d'Euphoria montrait les difficultés, les coups d'éclat et les abus d'une bande d'adolescents en prise avec leurs démons respectifs, les personnages étaient comme préservés dans l'écrin du cadre scolaire. Sauf que le temps a passé depuis la saison 2. Rue, Jules, Maddy, Cassie, Nate et les autres sont sortis du lycée et ont mis le pied dans la vraie vie, devant désormais la réalité sans plus pouvoir se défiler, comme l'explique Sam Levinson, le showrunner :

Ils évoluent dans le monde réel et les conséquences sont bien réelles ; ils n'ont pas de filet de sécurité. J'aime bien cet aspect “Far West”, cette ambiance de pionniers où l'on peut se faire une place, mais où il faut assumer les conséquences. Sam Levinson, pour Esquire.

Et ces conséquences peuvent même leur coûter la vie. C'est ce qu'à découvert Jacob Elordi (Frankenstein), l'interprète de Nate Jacobs. Figure emblématique depuis la toute première saison d'Euphoria, Nate est le cadet d'une famille issu d'une famille bourgeoise qui cache bien des secrets. Meurtri par ses découvertes, l'adolescent devient violent, manipulateur et en vient même à harceler certains des camarades. Un comportement qui lui vaut la haine de bien des fans, au point de vouloir qu'il disparaisse. Alors Sam Levinson les a écoutés.

... mais les fans ne sont pas tous d'accord

Sam Levinson a choisi de tirer un trait sur Nate Jacobs dans l'épisode d'Euphoria sorti pas plus tard qu'hier. En essayant de redresser l'affaire familiale, le jeune homme s'est empêtré dans des dettes impossibles à rembourser. L'un de ses créanciers a donc décidé de lui mettre la pression. Après lui avoir coupé un orteil, puis un doigt, il l'a enfermé dans un cercueil et l'a enterré vivant, dans l'attente d'une rançon transmise à sa femme. Malheureusement, Cassie (Sydney Sweeney) arrive trop tard et découvre un Nate inanimé, sauvagement attaqué par un serpent à sonnette.

La réaction des fans d'Euphoria ne s'est pas fait attendre. Sur les réseaux sociaux, beaucoup expriment leur choc, comparant leur réaction à celle de Cassie et Maddy (Alexa Demie) quand elles ouvrent le cercueil. Mais, plus que cela, le débat est lancé entre ceux qui estiment qu'« il a mérité cette fin, oui »1, ou non, « Nate Jacobs ne méritait pas cette fin »2.

On peut dire que Sam Levinson a réussi son pari. En interview pour Esquire, il confie qu'il avait bien conscience des attentes de certains spectateurs d'Euphoria envers Nate. Mais il a choisi de faire mourir son personnage non seulement quand il tentait de construire enfin quelque chose de meilleur, mais surtout de le faire d'une manière si brutale qu'elle puisse bousculer le public :

Ce sentiment de complicité avec le public est toujours intéressante à exploiter dans un cadre aussi large. On finit par se dire : « Oh mon Dieu, je ne sais pas... Est-ce qu'il aurait dû s'en sortir ? Le méritait-il vraiment ? » Ces questions sont toujours excitantes à poser au public. Sam Levinson, pour Esquire.

À moins d'une semaine du final de la saison 3 (et potentiellement de la série), les fans sont en totale ébullition. La mort de Nate est un débat de premier plan depuis hier soir, mais une autre question taraude l'audience à présent : jusqu'où ira Sam Levinson dans l'épisode 8 de la saison 3 ? Serait-il capable de tuer d'autres personnages principaux ? Faut-il s'attendre à ce que Rue Bennett, héroïne et narratrice, subisse un sort semblable ? Réponse lundi 1er juin, sur HBO Max.