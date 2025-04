Le nouveau projet d'adaptation de Split Fiction recrute déjà parmi les grands, avec des noms prestigieux devant et derrière la caméra. On vous donne tous les détails.

Hazelight studios nous a encore mis une claque avec son nouveau jeu. Split Fiction est sorti en mars dernier et se présente déjà comme l'un des prétendants les plus potentiels au titre de GOTY. Mêlant univers de science-fiction et de fantasy, il a notamment su convaincre par un gameplay hyper dynamique et particulièrement intelligent. La recette fonctionne tellement bien qu'il va prochainement s'envoler vers d'autres sphères avec un projet ambitieux qui commence déjà à se préciser.

Split Fiction va crever l'écran avec une star d'Euphoria

En mars dernier, Variety rapportait une grande nouvelle pour Split Fiction, qui a attiré l'attention de Story Kitchen. Après s'être positionnée sur l'adaptation d'It Takes Two pour Amazon Prime Video, la compagnie a jeté son dévolu sur l'aventure des deux autrices embarquées dans leurs propres univers de fiction. Comprenez par là qu'un long-métrage est prévu pour le nouveau jeu phénomène de Hazelight Studios.

Hier, de nouveaux détails sur ce film Split Fiction ont été dévoilés. Ainsi, ce serait le réalisateur de Deadpool & Wolverine, Jon M. Chu, qui passerait derrière la caméra pour transposer le jeu de Hazelight. Après avoir donné vie à l'un des plus gros cartons de 2024, voilà qui promet déjà du (très) lourd !

Mais, ce n'est pas tout. Le film Split Fiction aurait également recruté une première actrice et pas des moindres. Selon Variety, ce serait Sydney Sweeney, la star d'Euphoria qui enchaîne les grosses productions (The White Lotus, Madame Web), qui aurait décroché un rôle.

Syndney Sweeney. © Shutterstock.

Le rôle de Sydney Sweeney n'a pas été confirmé. Toutefois, Split Fiction est loin d'être une œuvre chorale multipliant les personnages. Le jeu braque surtout les projecteurs sur ses deux héroïnes : Mio, la brune terre-à-terre et Zoé, la blonde pétillante. On peut facilement se dire que l'actrice pourrait incarnerait cette dernière à l'écran. L'information devrait bientôt se confirmer.