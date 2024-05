La saga cinématographique Harry Potter a pris fin en 2011 avec Les Reliques de la Mort Partie 2. Une conclusion émouvante et qui a rempli les caisses du groupe Warner à sa sortie. Après plus d'une décennie d'absence, la société de production a annoncé son envie de réaliser une série TV pour sa plateforme de SVOD Max. Et logiquement, ce ne sera pas une suite, mais bien un reboot. N'espérez donc pas voir les frimousses adultes de Daniel Radcliffe, Emma Watson ou Rupert Grint, car ça ne devrait pas arriver. Mais on en saura enfin plus dans les prochains jours.

Des infos en approche pour la série HBO Max Harry Potter

Une série Harry Potter est donc prévue sur Max et la sortie est pour l'instant fixée en 2026. En début, milieu ou fin d'année ? Warner Bros. Discovery ne s'est pas risqué à fournir une date définitive. D'ailleurs, il faudrait déjà que le tournage ait débuté, mais ça ne devrait plus trop tarder. Les plans sont en tout cas colossaux puisque le groupe ambitionne de la faire durer pendant dix ans. « Ma femme et moi avons lu les livres à chacun de nos trois enfants. C'est très émouvant, durant 10 ans, les gens verront Harry Potter sur HBO. C'est vraiment quelque chose » a déclaré David Zaslav, PDG de Warner Bros. Discovery, lors de l'annonce.

On n'a pas non plus d'indices sur le casting de la série Harry Potter, mais ce qui est sûr, c'est que J.K Rowling sera totalement impliquée. Même plus qu'escompté. La romancière aura en effet l'occasion de donner son avis lors de la prise de décisions importantes. Un choix qui divise après que l'autrice soit tombée en disgrâce suite à des propos transphobes notamment. Par contre, on sait désormais que des informations concrètes arrivent. Comme rapporté par le compte Max Actu, la série Harry Potter donnera de ses nouvelles le 15 mai prochain durant l'UpFront de Warner Bros. Discovery.