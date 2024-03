Le succès de la saga Harry Potter est incroyable. Même 14 ans après la sortie du dernier film, l'engouement pour la franchise ne cesse de croître. Il est fréquent que des conventions s'organisent un peu partout à travers le monde. C'est l'occasion pour les fans de prendre des photos avec leurs acteurs préférés et pour les stars elles-mêmes de profiter de cet engouement. Justement, un événement de ce type aura lieu en France la semaine prochaine (au moment de la rédaction de cette actualité).

Plein d'acteurs d'Harry Potter à rencontrer

Ainsi donc du samedi 23 mars 2024 8h00 au 24 mars 20h00 à Courbevoie (France), un événement non officiel a lieu dans lequel vous pourrez rencontrer plusieurs acteurs de la saga. On retrouve notamment :

Rupert Grint incarne le personnage de Ron Weasley. Sa présence est centrale dans le film, étant l'un des principaux protagonistes.

Matthew Lewis joue le rôle de Neville Londubat. Il apparaît plusieurs fois tout au long du film, généralement dans des scènes clés liées à l'évolution de son personnage.

Jessie Cave interprète Lavande Brown. Sa présence varie selon les moments du film, principalement dans les scènes qui concernent sa relation avec d'autres personnages principaux.

James et Oliver Phelps jouent les jumeaux Fred et George Weasley. Ils apparaissent régulièrement tout au long du film, souvent ensemble, apportant une touche d'humour et de légèreté.

Alfred Enoch est vu dans le rôle de Dean Thomas. Bien qu'il ne soit pas l'un des personnages principaux, il apparaît à plusieurs reprises, souvent en compagnie de ses camarades de Gryffondor.

Devon Murray incarne Seamus Finnigan. Comme Alfred Enoch, il n'est pas un personnage central, mais sa présence est notée à divers moments, en particulier lors de scènes avec les autres étudiants de Gryffondor.

L'acteur Rupert Grint jeune.

Il faut être fortuné

Les tarifs des billets d'entrée reflètent la gamme d'expériences disponibles : allant de 119 € pour des passes journalières standard, jusqu'à 1 999 € pour le pass Patronus, offrant un accès complet aux diverses activités. Les séances photo avec les acteurs, telles que Rupert Grint, sont fixées à 145 €. Tandis que Jessie Cave et Alfred Enoch offrent des moments plus accessibles financièrement, à 40 € et 55 €. Les autographes suivent une structure de prix similaire, débutant à 30 € pour Jessie Cave et atteignant jusqu'à 135 € pour Rupert Grint. En plus des photos et autographes, les fans peuvent opter pour des selfies ou même des rencontres plus personnelles et des vidéos personnalisées, les prix variant en fonction de l'acteur et du type d'interaction souhaitée. Dans l'ensemble, ça reste tout de même très onéreux même pour un gros fan d'Harry Potter. Pour les inscriptions, c'est par ici.