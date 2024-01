On vient d'obtenir une grosse nouvelle concernant la série Harry Potter qui risque d'en fâcher plus d'un. Et vous savez sûrement pourquoi, puisque cette polémique est bien connue des fans.

Les fans d'Harry Potter se comptent par millions, et l'année dernière, ils ont plutôt bien mangé. On fait bien évidemment référence à la sortie d'Hogwarts Legacy : L'héritage de Poudlard. Le jeu a rencontré un gros succès, devenant le plus vendu aux Etats-Unis de 2023. Mais ce ne fut pas la seule nouvelle concernant la franchise qu'on a eue. Une série a été dévoilée au grand jour, et ça n'a pas fait que des heureux. En plus, on vient d'avoir une information à son sujet qui a le potentiel de fâcher quelques fans.

La série Harry Potter va faire polémique

La série Harry Potter fut présentée en avril dernier par Warner Bros, et ce n'est autre qu'un reboot avec de nouveaux acteurs. Suite à cette annonce, elle est tombée dans le silence le plus complet. Néanmoins, Deadline nous a finalement donné des nouvelles du show. Visiblement, plusieurs scénaristes sont en train de présenter leurs idées au studio. Le but étant de réussir à obtenir le droit d'adapter les livres de J.K. Rowling. En parlant d'elle, on ne vous apprend peut-être rien en rappelant qu'elle est productrice exécutive. Mais son rôle ne va pas s'arrêter là.

Globalement, on pouvait s'attendre à ce qu'elle supervise le projet, tout en prenant garde à ce que la série soit fidèle à ses œuvres. Toutefois, on nous dit que son rôle ne va pas seulement se limiter à ça. Elle sera grandement impliquée dans la prise de décision concernant cette nouvelle version d'Harry Potter. On pense au scénario, mais également au casting. Bon, en soi, certains fans ne sont pas spécialement surpris, étant donné que c'est la créatrice des originaux. C'était à prévoir, mais malgré tout, ça risque de contrarier pas mal de monde au vu de ses propos polémiques sur les personnes transgenres.

La patience va être de mise

Vous l'aurez sûrement compris au vu de ce qu'on vient d'écrire, mais la série Harry Potter n'est pas prête de pointer le bout de son nez. Le développement en est encore à un stade précoce, comme on peut le constater avec le choix des scénaristes qui est toujours en cours. L'année dernière, David Heyman, producteur du show, avait expliqué à Total Film Magazine que le matériau d'origine sera respecté, tout en essayant d'aller plus en profondeur dans l'histoire, d'aller au-delà de ce qu'il a raconté. Pour l'instant, il vaut mieux être patient. Pour rappel, ce sera diffusé sur Max, la plateforme née de la fusion entre HBO Max et Discovery+.