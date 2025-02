Bon nombre de mangas de sport rivalisent de popularité. Chaque génération a généralement ses deux ou trois titres-phare. Mais, souvent, on pense aux séries autour du football, d'Olive et Tom (Captain Tsubasa) à Blue Lock en passant par Ao Ashi. Pourtant, toutes les disciplines semblent avoir eu droit à leur bande-dessinée japonaise et elles sont nombreuses à cartonner. On peut notamment citer Haikyu, le manga de volley-ball, dont l'anime s'apprête à faire un retour qui plaira à beaucoup d'amateurs.

Haikyu s'offre à encore plus de monde

L'année 2025 s'annonce énorme ! Que ce soit pour son line-up de jeux vidéo ou d'anime, il va y avoir de quoi faire. Pour le coup, la série Haikyu ne fera pas de la figuration. Si le manga a terminé sa publication en 2020, après 8 ans de bons et loyaux services au sein du Weekly Shonen Jump, l'adaptation continue de nous en mettre plein les yeux sur nos écrans.

Ainsi, la plateforme ADN a annoncé une belle surprise pour les amateurs du genre. L'intégral de Haikyu fera son entrée dans le catalogue le 12 mars 2025. À ce jour, la série est découpée en quatre saisons. Qui plus est, les deux premières seront proposées en VF, comme c'est déjà le cas sur Crunchyroll. Alors préparez-vous à la mise en jeu pour 85 épisodes en tout.

De quoi ça parle Haikyu ?

Dans Haikyu, le mangaka Haruichi Furudate raconte la passion enfiévrée du jeune Shōyō Hinata pour le volley-ball. Malgré sa petite taille, le lycéen est bien décidé à devenir un géant dans sa discipline. Il lance donc un club au sein de son école et entame un entraînement acharné. Il faudra travailler dur pour décrocher les victoires, mais le garçon ne baissera les bras devant aucune défaite.

Le manga de Furudate est adapté en anime par Production I.G. Le studio s'est déjà illustré dans le domaine du sport avec Kuroko's Basket et Ao Ashi. Mais, il est aussi connu pour des classiques comme xxxHolic ou des séries aussi énormes que L'Attaque des Titans et Kaiju n°8.