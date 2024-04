Des anime de sport, il y en a pour tous les goûts. On pense évidemment au foot qui, de Olive et Tom à Blue Lock, ne compte plus son nombre de représentants. Les amateurs de basket ont aussi de quoi faire, idem pour les arts martiaux ou la course automobile. Et en matière de volley-ball, Jeanne et Serge peuvent aller se rhabiller : l'heure est à Haikyu ! Depuis 2012, le manga de Haruichi Furudate compte parmi les titres forts du Weekly Shōnen Jump, le magazine de prépublication qui a lancé, entre autres, One Piece et Dragon Ball. Alors il n'a pas fallu longtemps pour que Haikyu ait le droit à son adaptation en anime.

Là encore, le succès a été rapidement au rendez-vous. Avec un style classique, mais ponctué d'idées visuelles percutantes, le volley-ball n'aura jamais été aussi vivant en animation que grâce à Haikyu. Alors, sans surprise, l'anime s'essaye au long-métrage, avec TOHO Animation et Production I.G aux manettes.

© Haruichi Furudate.

Ça va smasher dans les salles obscures avec Haikyu

Haikyu, c'est l'histoire de Shōyō Hinata, un collégien qui se prend de passion pour le volley-ball. Un léger détail cependant : Hinata est petit, ce qui le handicap inévitablement dans son jeu. Pour autant, le jeune garçon ne se décourage pas, bien au contraire. Il se surpasse pour rivaliser avec des joueurs à la détente redoutable. Douze ans après ses débuts sur papier, le manga a fait ses premiers pas au cinéma en février dernier. Sorti alors exclusivement au Japon, le film a cartonné. Pour poursuivre sur cette lancée, il s'apprête à partir en tournée dans les salles du monde entier.

Il se trouve que Crunchyroll, le diffuseur français de l'anime, a une bonne nouvelle pour les fans : le film HAIKYU!! The Dumpster Battle fera une halte dans les cinémas français, en VOSTFR et en VF. Toutefois, comme pour le dernier film Demon Slayer, il ne faudra pas louper le coche. Alors réservez votre mercredi 12 juin 2024, car Haikyu ne sera de passage qu'à cette date unique.