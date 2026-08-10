Alors que la série God of War est contrainte de se séparer de son acteur vedette, Ryan Hurst, ce dernier partage une photo de lui dans la peau de Kratos.

La série God of War de Prime Video sera l'une des prochaines adaptations événement d'une exclusivité PlayStation. Sauf qu'un accident a récemment mis à mal le tournage ; Ryan Hurst, l'interprète de Kratos, s'est blessé et doit malheureusement abandonner le rôle-titre. Après coup, il a justement posté une photo de lui dans la peau du fantôme de Sparte, lui faisant en quelque sorte ses adieux sur Instagram.

Une dernière image de Ryan Hurst dans la peau de Kratos

À l'origine, l'annonce de Ryan Hurst dans la peau de Kratos avait réjoui une bonne partie du public. Vu dans Sons of Anarchy, l'acteur avait vraisemblablement la carrure pour s'attaquer au personnage. Cela dit, quelques semaines plus tard, une première photo du tournage avait commencé à faire naître des doutes dans sa capacité à l'incarner physiquement dans la série God of War.

Finalement la question ne se pose plus. Malheureusement, l'acteur, a eu un accident pendant le tournage qui a conduit à son hospitalisation. Il ne sera donc pas en mesure de jouer Kratos dans la série. La production de God of War est donc à l'arrêt, le temps de trouver un nouveau visage pour le demi-dieu.

Mais une image pourrait bien faire regretter ce recast. Après les critiques sur la toile, Ryan Hurst a posté une photo de lui grimé en Kratos avant son accident. Sur les réseaux sociaux, les réactions ne se font pas attendre : « Je retire tout ce que j'ai dit. Il incarne vraiment Kratos »1 ; « ils auraient pu attendre qu'il se remettre, il a tout donné pour ce boulot, et ça pour rien »2 ; « bon sang, [...] il a l'air parfait »3. Bien sûr, certains restent sur leur position, trouvant qu'il n'est « pas assez imposant »4 musculairement parlant. Dans tous les cas, la série God of War passera la main à un autre acteur.

© Ryan Hurst sur Instagram.

Qui pour remplacer Ryan Hurst dans la série God of War ?

Amazon MGM et PlayStation Productions sont maintenant à la recherche de celui qui succédera à Ryan Hurst dans la peau de Kratos. Les fans ont évidemment fait leurs propositions de nom sur les réseaux sociaux. Cependant, la série God of War pourrait bien avoir trouvé sa nouvelle vedette. Ce n'est pas encore officiel, mais le catcheur Dave Bautista serait en discussion pour reprendre le rôle.

Quand sortira la série God of War de Prime Video ?

Prime Video n'a pas donné d'indication quant à la sortie de la série God of War. Au départ, nous pouvions tout de même espérer une diffusion d'ici à début 2027 avec le tournage qui avait déjà commencé. Toutefois, la blessure de Ryan Hurst remet le calendrier en question. Le temps que le nouveau Kratos se mette en condition pour le rôle, la production pourrait mettre du temps à reprendre et repousser considérablement la série sur la plateforme de SVOD.