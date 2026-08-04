Mais qui aura la chance d’incarner Kratos sur le petit écran ? Voilà la grande inconnue en ce moment. Alors que la série God of War semblait enfin se trouver sur de bons rails depuis quelques mois, un malheureux accident est finalement venu bouleverser les plans d’Amazon, forcé de se séparer de Ryan Hurst le mois dernier des suites d’une grave blessure. Pour la firme, c’est donc retour à la case départ avec de nouveaux castings destinés à trouver son futur remplaçant, qui pourrait visiblement être l’un des choix préférés des fans : Dave Bautista.

Dave Bautista pourrait devenir le nouveau Kratos de la série God of War

C’est en tout cas ce qu’affirment nos confrères de chez Variety, dans un rapport nous apprenant que « Bautista serait actuellement en pourparlers pour le rôle de Kratos dans la série Prime Video ». Sans surprise, Amazon a toutefois refusé tout commentaire à ce sujet pour le moment, ce qui signifie que cette information reste à prendre avec des pincettes dans l’immédiat. Néanmoins, si cela devait se vérifier, ce serait alors une belle victoire pour les fans de God of War, qui citent l’acteur comme un choix idéal depuis de nombreuses années déjà.

En effet, d’aussi loin que les projets d’adaptation de la franchise de Santa Monica Studio remontent, c’est-à-dire dès la fin des années 2000, le nom de Bautista était déjà régulièrement cité. Il faut dire qu’outre son passé de catcheur, qui lui a permis d’obtenir le physique parfait pour incarner le dieu grec, l’acteur a depuis fait ses preuves dans de multiples sagas réputées. On pense évidemment à son rôle de Drax dans les films Marvel, ou encore à ses apparitions dans des films tels que 007 Spectre, Dune ou encore plus récemment Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés.

Et c’est sans compter ses nombreuses collaborations avec Amazon, qui pourraient largement faciliter son recrutement pour la série God of War. De Team Démolition à Mon espion et sa suite, Mon espion 2 : Mission Italie ; en passant par les futurs Road House 2 et Highlander, Bautista n’en serait plus vraiment à son coup d’essai. Autant dire qu’il s’agirait d’un choix tout indiqué pour le rôle de Kratos, donc, même si des noms comme Dwayne Johnson, Jason Momoa, Vin Diesel ou même plus logiquement Christopher Judge sont eux aussi régulièrement cités par les fans.

Les fans aiment déjà beaucoup l’idée

Des fans qui, dans tous les cas, sont déjà nombreux à espérer que les rumeurs sur Bautista sont vraies. « S’il le fait, ce sera son chef d’œuvre », affirme par exemple sans détour l’un d’eux sur X. « Il a exactement le physique et l’intensité qu’il faut pour incarner Kratos », assure un autre fan de God of War de son côté. « Si c’est vrai, il va carrément assurer dans ce rôle ». « Tout ce qu’il a à faire, c’est suivre un cycle de tren et dbol pour retrouver sa masse musculaire. Ensuite, on ajoute du maquillage et une barbe. Bingo, voilà Kratos », déclare enfin un dernier.

Il ne reste maintenant plus qu’à patienter jusqu’à la confirmation – ou non – de la part d’Amazon. En attendant, rappelons que le tournage de God of War a officiellement été mis en pause, le temps justement de trouver le futur remplaçant de Hurst. Toujours sans date de diffusion pour le moment, la première saison adaptera l’intrigue de God of War (2018). La seconde saison, déjà commandée par Amazon, devrait quant à elle adapter le scénario de God of War Ragnarök, et pourrait d’ailleurs elle aussi impliquer des changements de casting selon de récentes informations.

Source : Variety