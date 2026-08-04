Prime Video est plutôt généreux cette semaine avec des films variés et une série qui pourrait bien faire son petit effet auprès des fans de séries comme After, À contre-sens ou encore Outer Banks.

Cette semaine sur Prime Video vous allez avoir de quoi faire, notamment si vous êtes fan d'After ou encore d'Outer Banks sur Netflix. La plateforme d'Amazon nous sort en effet Sterling Point, une série pour ados qui sent bon l'été. Les vieux de la vieille pourront quant à eux retrouver le légendaire Conan ou encore des films comme Elektra et Les Onze Commandements pour ne citer qu'eux, voici le programme de la semaine.

Tous les films du 3 au 9 août 2026 sur Prime Video

Prime Video va faire plaisir à nos petits cette semaine avec La Pat' Patrouille Le film qui ouvre le bal dès le 3 août. Viendra ensuite la comédie Les onze commandements avec Michael Young qui nous fait un remake de Jackass avec des défis tous plus loufoques les uns que les autres dans le seul but de nous faire rire, en se faisant parfois un peu (beaucoup ?) mal. On retrouvera ensuite un grand classique de l'action-aventure avec Conan, porté par le titan Schwarzenegger qui affrontera de terribles adversaires dans cette adaptation de l'animé culte. Notons également la comédie française Tout ce qui brille avec Leïla Bekhti et Géraldine Nakache, qui incarnent deux amies pétillantes qui vont se retrouver dans de beaux draps.

3 août La Pat' Patrouille : Le film

5 août Conan Crazy Rich Asians Les onze commandements Tout ce qui brille

7 août Elektra In the Lost Lands La Course des animaux



Toutes les séries du 3 au 9 août 2026

Côté séries, la semaine est surtout marquée par l'arrivée de Sterling Point le 5 août sur Prime Video, et ce sera bien là la seule nouveauté majeure à première vue. Cette série dramatique met en scène Annie Jacobson (incarnée par Ella Rubin), une jeune de 17 ans, élevée à New York avec son frère jumeau Connor (Keen Ruffalo) et son père adoptif (Jay Duplass), dont la vie va complètement basculer alors qu'elle va hériter d'une île tout entière.