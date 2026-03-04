Petit à petit, Prime Video dévoile ses cartes s'agissant de son adaptation de la saga nordique de God of War. On a ainsi d'ores et déjà les noms de nombreux personnages importants et leurs interprètes, dont évidemment Kratos et Atreus. Ceux-ci ont d'ailleurs eu droit à une première image officielle de leur pendant en live-action, qui a suscité des réactions plutôt mitigés, voire très négatives, notamment de la part de David Jaffe, créateur de l'oeuvre originale en Grèce antique. Qu'à cela ne tienne, la plateforme SVOD d'Amazon continue de dérouler son casting, avec cette fois de nouvelles têtes divines.

De nouvelles têtes divines au casting de la série God of War

La série God of War réunit sur le papier un casting plutôt solide, même si on attend de voir ce que cela donnera véritablement à l'écran. On a ainsi déjà eu un aperçu de Ryan Hurst dans le rôle de Kratos et de Callum Vinson dans celui d'Atreus, avec un résultat qui doit encore convaincre. Par ailleurs, les aventures nordiques du Dieu de la Guerre comptent parmi les noms déjà connus Ed Skrein dans la peau de Baldur, Teresa Palmer dans celle de Sif, Mandy Patinkin dans le manteau d'Odin et Olafur Darri Olaffsson pour nous électriser dans le rôle de Thor.

Parmi les quatre nouveaux noms à rajouter au casting de la série God of War, courtoisie d'un rapport de Variety, on a justement deux frères de Thor : Modi et Magni, incarnés respectivement par Louis Cunningham (Marie-Antoinette) et Ben Chapple (Peaky Blinders). Les deux autres ajouts sont Thrud, la fille de Thor, incarnée sur le petit écran de Prime Video par la très jeune actrice Island Austin, et Gna, commandante des Valkyries d'Odin, représentée en live-action par Evelyn Miller (Fondation).

Variety a par ailleurs précisé que Cuuningham et Austin (Modi et Thrud) apparaîtront très régulièrement au fil des épisodes, tandis que Chapple et Miller (Magni et Gna) auront droit à des apparitions plus sporadiques.

Crédit : Variety

