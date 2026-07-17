Entre Fallout, dont la diffusion a commencé depuis deux saisons déjà, mais également Tomb Raider, Life is Strange, Mass Effect ou encore God of War, qui sont autant d’adaptations à venir du côté de chez Prime Video, Amazon ne manque décemment pas de projets très attendus par le public. Mais pour certains d’entre eux, les imprévus semblent décidément s’enchaîner. En effet, alors que Mass Effect est depuis quelques mois entré en phase de réécriture, God of War, de son côté, vient tout juste de perdre son Kratos au beau milieu du tournage.

La série God of War perd son Kratos à la suite d’une blessure

L’information est tombée il y a quelques heures à peine dans les colonnes du média Deadline : Ryan Hurst, l’acteur choisi pour incarner le dieu de la guerre sur le petit écran, va finalement être recasté par Sony Pictures Television et Amazon après avoir été victime d’une grave blessure lors du tournage de God of War fin juin. À en croire TMZ, Hurst se serait déchiré le biceps en réalisant une cascade pour la série, et aurait par conséquent subi une lourde intervention chirurgicale dans la foulée. Il serait désormais en convalescence.

Bien sûr, le tournage de God of War a depuis été mis en pause, le temps que l’acteur de Kratos puisse reprendre du poil de la bête. Mais face à un temps de convalescence encore incertain, qui pourrait prendre a minima entre quatre et six mois, et jusqu’à un an pour un retour à une force physique optimale, il ne serait probablement pas sans risque pour Hurst de reprendre le travail avant 2027 au plus tôt. Un délai qu’Amazon ne peut pas se permettre de prendre, ce qui explique pourquoi la décision a finalement été prise de remplacer l’acteur pour la série.

Son remplaçant n’a pas encore été annoncé

« Selon certaines sources, bien que le rétablissement complet de Hurst soit la priorité, la durée nécessaire à ce rétablissement s’est avérée plus longue que ne le permettrait le calendrier de tournage, ce qui a conduit à la difficile décision de confier le rôle à un autre acteur », révèle Deadline. Reste maintenant à savoir qui. Car pour l’heure, Amazon n’a pas encore révélé qui aura la lourde tâche de succéder à Hurst dans le rôle de Kratos pour God of War. Même si, pour les fans, de nombreuses possibilités s’imposent déjà comme une évidence.

En effet, avant même que l’acteur, notamment connu pour ses rôles d’Opie Winston dans Sons of Anarchy et Beta dans The Walking Dead, ne soit choisi, beaucoup estimaient par exemple que Jason Momoa ou Dave Bautista pourraient faire d’excellents Kratos sur le petit écran. Pour d’autres, l’acteur qui l’incarne dans les jeux depuis God of War (2018), Christopher Judge, pourrait également constituer une alternative toute trouvée pour Amazon, ce dernier connaissant déjà parfaitement le rôle et ayant en plus la carrure nécessaire.

Le tournage devrait reprendre d’ici la fin d’année 2026

Gageons que nous en saurons plus à ce sujet très rapidement, en tout cas si le calendrier évoqué par Deadline est maintenu. Car d’après les informations fournies par le média, le tournage de la série God of War devrait normalement reprendre aux alentours de la mi-octobre 2026, avec les premiers préparatifs à venir dès la mi-août. Bien sûr, l’intégralité des scènes déjà tournées avec Hurst devront alors être retournées avec son successeur, histoire d’assurer une totale continuité entre l'ensemble des épisodes de la saison.

Source : Deadline